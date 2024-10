Faut-il réellement ajouter une isolation supplémentaire aux cumulus et aux ballons d’eau chaude ?

Hiver comme été, il est un appareil qui fonctionne toute l’année : le chauffe-eau ! L’eau chaude sanitaire (notée ECS) représente environ 35 % des besoins d’eau du ménage et plus de 12 % de la consommation d’énergie selon l’ADEME. Lorsque l’on observe un chauffe-eau, il a l’apparence d’un gros cylindre métallique, dans lequel l’eau, chauffée, est stockée. On peut alors s’interroger sur son isolation et sur le fait qu’il faille, ou non, installer une isolation supplémentaire. Les chauffe-eaux actuels sont tous conçus, ou presque, avec une cuve isolée par l’intérieur et par conséquent, censés ne pas nécessiter d’isolation supplémentaire. Néanmoins, le métal reste du métal si je puis dire, et il est toujours judicieux, dans certains cas, de l’isoler un peu plus. Pourquoi ? Comment ? Je vais tout vous expliquer en détail.

Comment fonctionne un chauffe-eau ?

Le fonctionnement d’un chauffe-eau est complexe, mais je vais vous l’expliquer de manière plus simple. L’eau froide arrive dans le chauffe-eau par un tuyau branché sur votre alimentation. Lorsque votre chauffe-eau est électrique, il contient une résistance qui agit un peu comme une bouilloire quand l’eau passe. S’il est à gaz, c’est un brûleur qui vient chauffer l’eau. Une fois chauffée par l’un ou l’autre des dispositifs, l’eau est envoyée dans le réservoir isolé, dans lequel elle restera chaude jusqu’à utilisation. Mais, lorsque l’eau refroidit, à l’intérieur de la cuve, notamment quand le chauffe-eau se trouve dans une pièce non chauffée, il arrive qu’il ait besoin de réchauffer l’eau. En effet, celle-ci, pour des raisons sanitaires, doit être utilisée à une température minimale de 55 °C, afin de limiter la prolifération éventuelle de bactéries et de microbes.

Les chauffe-eaux sont-ils déjà isolés ?

Oui ! Évidemment et heureusement sinon ils seraient encore plus énergivores. Les cuves sont censées maintenir l’eau chaude durant huit heures environ, une simple cuve métallique en serait incapable. La couche isolante se trouve généralement entre la cuve et le manteau, la couche qui est apparente à l’extérieur. Cette enveloppe thermique permet de limiter les pertes de chaleur et se présente sous la forme d’une mousse isolante thermique injectée entre les deux parties citées. Isolés en usine donc, nos chauffe-eaux, mais est-ce réellement suffisant ?

Doit-on ajouter une isolation supplémentaire à notre chauffe-eau ?

La réponse à cette question dépend de l’endroit dans lequel se trouve votre chauffe-eau : à l’intérieur ou dans une pièce non chauffée. Si votre chauffe-eau se situe dans votre cuisine, ou dans votre salle de bain, il est inutile d’ajouter un isolant supplémentaire. En revanche, si celui-ci vous fournit de l’eau chaude sanitaire depuis une cave, un garage, un appentis, ou un autre lieu non chauffé de votre maison, cela peut s’avérer judicieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chauffe-eau sera plus fortement affecté par les conditions extérieures. Ainsi, lorsque les températures seront extrêmement froides, l’eau, à l’intérieur, ne tiendra pas les huit heures habituelles.

La conséquence, étant que votre chauffe-eau se déclenchera plus souvent, entraînant une consommation beaucoup plus importante d’électricité. Après cette petite explication, vous comprendrez aisément qu’investir une cinquantaine d’euros dans une couverture isolante pour chauffe-eau, peut s’avérer judicieux. Et, vous ? Avez-vous isolé votre chauffe-eau d’une couverture supplémentaire ? Et, avez-vous constaté des économies ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

EURO VANADIUM Isolant pour Ballon d'eau Chaude 160 x 200cm - kit Complet avec Ruban adhésif ✅ Ce kit d'isolation pour chauffe eau Made In France, vous permettra d'optimisez la chaleur de votre ballon d'eau chaude. À installer par vos propres soins. Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez