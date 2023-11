Comment détartrer un chauffe-eau pour augmenter sa longévité et réduire sa consommation électrique ?

Le nettoyage régulier de l’intérieur d’un chauffe-eau électrique — une fois tous les cinq ans au minimum — prolonge sa durée de vie. En moyenne, un tel appareil est censé durer plus d’une décennie, mais le fait de négliger son entretien peut entraîner des dommages précoces ou une augmentation de sa consommation électrique. Parmi les phénomènes qui accélèrent l’usure d’un chauffe-eau, on peut citer l’entartrage de l’intérieur de la cuve. Ce problème est généralement observé dans les zones où l’approvisionnement en eau est dur. Plus l’eau est dure, plus elle est susceptible d’entraîner d’importants dépôts de calcaire. On trouve souvent un taux qui exprime ce paramètre baptisé titre hydrotimétrique ou TH sur sa facture énergétique. Ce taux est inférieur à 10 pour une eau douce. Il est supérieur à 15 pour une eau dure.

La sécurité avant tout

Pour détartrer votre chauffe-eau électrique, la première chose à faire c’est de s’assurer qu’il n’est pas branché au réseau électrique. Rappelons qu’en France, près de 200 personnes meurent chaque année des suites d’une électrocution… Pour votre sécurité, coupez le disjoncteur qui alimente l’appareil. Pensez également à enfiler une paire de gants isolants en caoutchouc pour renforcer votre protection. Vous êtes maintenant prêt à procéder au nettoyage de votre ballon d’eau chaude. Puisque le but est d’entretenir ce dernier, n’oubliez pas de nettoyer son côté extérieur. Vous pouvez pour cela utiliser un aspirateur et des chiffons (secs et humides). Petite astuce : pensez à faire des photos pour faciliter le remontage du ballon d’eau chaude.

La vidange

L’étape suivante consiste à faire la vidange. Cette phase peut durer plusieurs heures, en fonction de la capacité du cumulus. Placez une bassine pour protéger le sol sous le chauffe-eau. Ouvrez ensuite les robinets d’eau chaude de votre maison, le but étant de créer un appel d’air pour faciliter l’opération. Après cela, vous pouvez ouvrir le robinet de purge du groupe de sécurité. Laissez le réservoir se vider naturellement. Ensuite, ouvrez la cuve en retirant le capot de protection à l’aide d’un tournevis. Débranchez le thermostat et dévissez les écrous qui maintiennent la platine sur laquelle sont fixées l’anode et la résistance.

Le nettoyage de l’intérieur de la cuve

Retirez les dépôts de tartre accumulés dans le réservoir à l’aide d’un outil adapté tels qu’une éponge légèrement abrasive ou une brosse en fils de laiton à poils souples. Placez ensuite les résidus de calcaire dans un sac en plastique à jeter. N’oubliez pas non plus de vérifier les joints à l’intérieur de la cuve. N’hésitez pas à les remplacer en cas de besoin. Après le nettoyage, il ne vous reste plus qu’à remonter les composants de votre chauffe-eau.

Une fois le remontage fait, rebranchez le thermostat. Fermez le robinet de purge du groupe de sécurité et serrez l’écrou de la sortie d’eau chaude. Laissez ensuite le ballon se remplir. Enfin, remettez le disjoncteur en marche. Si vous n’êtes pas « bricoleur », il est recommandé de faire appel à un professionnel. Avez-vous déjà détartré votre chauffe-eau ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .