Alors que l’hiver approche doucement, nous sommes tous conscients que nous allons devoir faire tourner nos chauffages à plein régime. Nous vous parlons fréquemment de diverses astuces pour économiser de l’énergie, et notamment de votre chauffe-eau électrique. Cet appareil, qui nous est indispensable, consomme plus de 20 % de la consommation totale à lui tout seul. L’an dernier, Enedis avait annoncé une expérience sur ces appareils énergivores : les couper depuis les compteurs deux heures par jour, de 12 h à 14 h ! Après un an, le gestionnaire d’électricité dresse le bilan et vous allez voir qu’il est plutôt positif. Peut-être que cela vous encouragera, vous aussi, à couper votre chauffe-eau sur ces horaires, qui n’affectent que très peu votre vie quotidienne. Décryptage.

Couper le chauffe-eau de 12 h à 14 h, pourquoi faire ?

En fin d’année dernière, Enedis indiquait que certains clients doivent être équipés de compteur Linky. Une mesure qui avait suscité quelques controverses chez les clients du gestionnaire. Le gestionnaire du réseau électrique français informait que cette étape « test » était nécessaire afin de tenter de trouver des solutions pour économiser de l’énergie à l’échelle nationale. Concrètement, cette solution permet à chaque foyer de consommer moins d’énergie pendant deux heures chaque jour, tout en leur permettant de continuer d’utiliser l’eau chaude sanitaire. Nous vous expliquerons ensuite comment faire sur votre appareil, mais avant, voyons le résultat de ce test d’Enedis.

Les résultats des tests sont très positifs

Il fallait s’en douter et c’était presque d’une logique implacable ! Les résultats, un an plus tard, estiment que la France (et donc les foyers) a économisé l’équivalent de la consommation de 2,4 millions de Français. Ce qui représente environ 2,4 GW d’électricité pendant le test d’Enedis ou l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris… Pour Thierry Sudret, responsable exploitation et systèmes chez Enedis, « c’est une grande réussite », comme il l’explique dans les colonnes de France Bleu. Et il rappelle que l’idée n’était pas de couper l’eau chaude, mais de décaler la période de chauffe, la nuit, là où la consommation générale est moins importante et où les foyers sont sur le tarif « heures creuses ». Bilan : de l’énergie économisée pour le réseau et des factures moins importantes pour les abonnés !

Comment couper vous-même votre chauffe-eau pour économiser ?

Comme nous vous l’avons dit, Enedis a choisi d’intervenir depuis le compteur Linky. Cependant, vous pouvez aussi choisir de couper votre chauffe-eau sur certaines heures. Pour ce faire, vous devez fermer l’arrivée d’eau en tournant la poignée perpendiculairement au tuyau d’eau froide de l’appareil. De plus, assurez-vous de couper l’alimentation électrique en éteignant le disjoncteur du chauffe-eau. En adoptant cette méthode, votre ballon d’eau chaude chauffe pendant la nuit, de 22 h à 8 h du matin, plutôt qu’en pleine journée. Ainsi, vous disposerez toujours d’eau chaude de 12 h à 14 h, car l’eau stockée dans le réservoir aura eu le temps de se réchauffer durant la nuit, restant disponible à tout moment de la journée.

Et si vous souhaitez économiser encore plus sur votre chauffe-eau, vous pouvez l’isoler avec des matériaux spécialement conçus, prendre des douches plutôt que des bains, de même que penser à le détartrer, un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt. Eh oui, le calcaire est aussi responsable d’une surconsommation énergétique, nous vous en reparlerons dans un prochain article à venir ! Avez-vous fait partie de ce test grandeur nature ? Si oui, avez-vous remarqué la différence sur votre consommation ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .