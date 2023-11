Comment et pourquoi faut-il isoler un chauffe-eau électrique (cumulus) ? Est-ce un investissement rentable ?

Depuis quelques mois, l’isolation sous toutes ses formes intéresse bon nombre d’entre nous. Et c’est évidemment à cause des différentes augmentations des énergies. Car le véritable secret des économies réside probablement dans une isolation parfaite : fenêtres, murs, sols, bas de porte, il ne faut rien oublier. Il est aussi un autre poste qu’il est conseillé d’isoler : le chauffe-eau électrique. Isoler son chauffe-eau est une opération simple à réaliser et peu coûteuse (-45 €), avec une feuille isolante spéciale chauffe-eau, avec du papier-bulle ou encore de la laine de verre. En le maintenant à une température plus élevée, l’eau qu’il doit chauffer est « moins froide », et il consomme donc moins. Mais est-ce vraiment rentable d’isoler son chauffe-eau ? Réalise-t-on de réelles économies ? Décryptage.

Pourquoi est-il recommandé d’isoler son chauffe-eau ?

Dans un logement, le chauffe-eau électrique à cumulus produit votre eau chaude sanitaire. Il faut savoir qu’il est l’un des plus gros consommateurs d’énergie parmi tous les postes de consommation. On estime de 10 à 40 %, sa consommation de gaz ou d’électricité, ce qui représente un budget élevé évidemment. La rentabilité d’isoler un chauffe-eau n’est pas réellement à démontrer, elle relève de la simple logique. Si votre chauffe-eau doit chauffer de l’eau froide, il consommera davantage que s’il doit chauffer une eau maintenue à une température un peu plus chaude. L’ADEME elle-même recommande d’isoler son chauffe-eau, ce n’est pas juste « une mode » ou un « truc » pour inciter le consommateur à l’achat.

Dans quels cas est-ce le plus utile d’isoler son chauffe-eau ?

Si votre ballon d’eau chaude est très récent et se trouve dans une pièce déjà chauffée, l’isolation est utile, mais ne vous fera pas gagner énormément sur votre facture. En même temps, ce sera toujours cela de moins à payer, nous diriez-vous. Les chauffe-eaux récents sont déjà isolés par l’intérieur grâce à une mousse injectée entre la cuve et le manteau extérieur. Sur ce type de chauffe-eau, l’isolation est un plus, mais n’est pas forcément nécessaire. En revanche, si votre chauffe-eau est ancien ou se trouve dans une pièce non chauffée, voire s’il cumule les deux, son isolation est primordiale. Pour résumer, si votre chauffe-eau commence d’avoir de la bouteille, qu’il se trouve à la cave ou dans votre garage, il va falloir l’isoler, et ce, de manière efficace !

Que pourrait vous rapporter l’isolation de votre chauffe-eau ?

Un isolant pour chauffe-eau coûte une quarantaine d’euros pour un ballon de 200 l. Si vous disposez d’un chauffe-eau électrique, vous bénéficiez normalement du tarif heures creuses afin de chauffer quand l’électricité est la moins chère. En théorie, un chauffe-eau consomme environ 292 kWh par an, soit 53,37 € par an (tarif du kWh : 0.1828 €). L’achat de l’isolant est donc amorti en moins d’un, et ce sera à partir de ce moment-là que vous commencerez à faire des économies.

En termes d’économie d’énergie, isoler votre chauffe-eau permettrait un bénéfice de 10 à 15 % par an, soit 30 kWh en moins chaque année, ou 6 € approximativement… Certes, ce n’est pas énorme, mais toute économie est bonne à prendre et votre chauffe-eau sera également moins sollicité. Vous prolongerez donc sa durée de vie et son fonctionnement. On trouve des couvertures isolantes sur Amazon (42,55 €) et Leroy Merlin (41,98 €). Votre chauffe-eau est-il déjà isolé ? Recommandez-vous cette astuce ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

