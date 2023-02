L’invention d’une housse isolante pour limiter les pertes de chaleur des chauffe-eaux et des ballons d’eau chaude

Le chauffe-eau est le deuxième équipement le plus énergivore dans une maison (après le chauffage). En effet, une étude de l’ADEME a montré que le poste d’eau chaude sanitaire représente environ 15 % du budget de l’électricité. Il est néanmoins possible d’alléger cette dépense, grâce à certaines astuces comme l’isolation du ballon d’eau chaude. Le plus souvent, le cumulus est placé dans une pièce non chauffée (garage, cave, arrière-cuisine, etc.). Cela entraîne d’importantes pertes de chaleur qui font grimper la facture d’énergie annuelle. Pour y remédier, l’idéal est de couvrir cet équipement avec un isolant performant. Cette solution s’avère moins coûteuse que l’isolation complète de la pièce froide. Vous pouvez notamment vous tourner vers le modèle Iso Climat 06970.

Quelles sont les caractéristiques principales de cette housse isolante ?

Les pertes calorifiques concernent surtout les chauffe-eaux fonctionnant au gaz ou à l’électricité. Il convient de bien isoler ces équipements pour résoudre ce problème et réduire votre consommation énergétique annuelle. En effet, il vous est possible de poser la housse isolante Iso Climat 06970 autour de votre ballon d’eau chaude. Ce modèle possède une surface totale de 3,84 m². Plus précisément, il mesure 2 m de long (tour de cumulus) sur 1,6 m de haut, avec 0,8 × 0,8 m supplémentaire pour le chapeau de la cuve. Il est fourni avec un ruban adhésif métallisé et un ruban double-face pour jointoyer. Grâce à ses films matelassés fabriqués avec des matériaux isolants de haute qualité, il garantit une bonne efficacité. L’eau stockée dans la cuve est donc maintenue chaude plus longtemps.

Comment procéder à l’isolation d’un ballon d’eau chaude ?

Vous avez besoin d’un mètre ruban, d’une paire de ciseaux, d’un crayon, d’un ruban adhésif et d’un ruban double-face. Après avoir réuni ces outils, vous pouvez réaliser l’isolation de votre cumulus en suivant quelques étapes. Prenez d’abord les mesures de la cuve, notamment sa circonférence, sa hauteur et son diamètre. Étalez ensuite la couverture isolante au sol pour y reporter les mesures (ajoutez quelques centimètres pour assurer un excellent jointement). Découpez la gaine qui sert à couvrir le chapeau du cumulus en contournant les tuyaux d’arrivée et de départ d’eau. Ajustez les dimensions de la couverture isolante selon la taille du cumulus. Passez maintenant à sa pose en commençant par couvrir le chapeau. Puis, mettez un ruban double-face sur la surface de la cuve avant d’y placer la housse. Utilisez le ruban adhésif métallisé pour jointer.

Des astuces supplémentaires pour faire plus d’économies

Vous pouvez vous impliquer davantage pour optimiser vos économies d’énergie et d’eau. Découvrez ci-après quelques astuces et gestes responsables à adopter :

Isoler la tuyauterie de votre système de chauffe-eau à l’aide des manchons adhésifs.

Utiliser un pommeau de douche économique.

Faire baisser la pression du pommeau.

Régler la température du chauffe-eau à 60 °C au maximum.

Éviter les douches prolongées.

Débrancher le chauffe-eau en cas d’absence de plusieurs jours.

D’ailleurs, il est recommandé d’entretenir régulièrement votre ballon d’eau chaude. Cela permet de limiter les risques de panne et d’augmenter les performances énergétiques de votre appareil. Il est à noter que, depuis 2009, cet entretien est obligatoire pour les chauffe-eaux fonctionnant au gaz. Avant d’appliquer toutes ces astuces, pensez à bien isoler votre ballon d’eau chaude. Si vous recherchez un isolant à prix raisonnable et facile à installer, optez pour le modèle Iso Climat 06970. Ce produit de fabrication française est disponible à 37,05 € sur Amazon.