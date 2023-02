Orkli : l’invention d’un chauffe-eau solaire connecté qui ne nécessite pas d’électricité pour fonctionner

En ce moment, deux sujets préoccupent les Français : l’écologie et les économies d’énergie. Pour concilier ces sujets, l’énergie solaire est la plus à même de répondre à ces deux préoccupations. Pour produire de l’électricité gratuite, les modules (Plug & Play) prêt à l’emploi ont le vent en poupe, mais ils ne peuvent pas produire d’eau chaude. En revanche, l’installation d’un chauffe-eau solaire peut être une alternative parfaite pour réduire notre dépendance énergétique au réseau national. Le chauffe-eau solaire est un principe de chauffage de l’eau, qui s’installe généralement sur le toit et se dote de capteurs solaires, photovoltaïques ou thermiques, ainsi que d’un ballon de stockage. Pour répondre à cette nouvelle demande, le chauffe-eau solaire individuel, instantané et connecté, Oksol Smart par la marque Orkli, peut être une solution simple et efficace. Découverte.

Présentation du chauffe-eau solaire Oksol Smart

Ce modèle est fabriqué par Orkli, une entreprise basée au Pays basque, et se révèle être un modèle très efficace, qui fonctionne avec une pompe intégrée. C’est un modèle prêt à l’emploi qui se branche sur une prise électrique. Le chauffe-eau solaire Orkli fonctionne sur la technologie solaire thermique de production d’eau chaude instantanée et n’accumule pas d’eau chaude sanitaire de ce fait. Cependant, il intègre un réservoir d’eau (technique de 170 l) ainsi qu’un système de recirculation forcée avec la technologie Drain Back. Actuellement, il est le seul chauffe-eau solaire à intégrer une technologie connectée et totalement autonome. En effet, le panneau photovoltaïque intégré lui permet d’alimenter la pompe de circulation ainsi que la batterie. De plus, l’Oksol est un système compact qui propose les éléments réunis en un seul bloc. Ce qui évite les problèmes d’installation et d’encombrement.

Les caractéristiques techniques du chauffe-eau solaire Oksol

Capacité du ballon : 3 à 4 personnes

Éligible crédit d’impôt : oui

Énergie : Mono énergie (solaire)

Nombre d’échangeurs : 1

Résistance électrique : En option

Surface du capteur : 2 m²

Nombre de capteurs : 1

Type de pose du capteur : Horizontal

Classe énergétique : A++

Éligible à la prime énergie Oui

Éligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 : Oui

Garantie : 2 ans

Ce chauffe-eau solaire est à retrouver sur le site Leroy Merlin, au prix de 2 490 € TTC (hors frais de livraison).

Pourquoi est-ce intelligent d’opter pour un chauffe-eau solaire ?

Vous l’aurez compris, opter pour un chauffe-eau solaire permet de faire baisser sa facture d’électricité et de s’offrir une certaine indépendance énergétique. Puisque vous ne « pompez » plus sur le réseau, mais que vous utilisez le soleil, c’est également plus écologique. Après amortissement, l’économie d’énergie avec un modèle tel que l’Oksol est d’environ 45 %. De plus, le chauffe-eau solaire est une installation éligible à de nombreuses primes énergétiques à condition de passer par une entreprise RGE pour l’installation.

Enfin, et l’on n’y pense pas toujours, en offrant un chauffe-eau solaire à votre habitation, vous vous offrez une plus-value intéressante lorsque vous la revendrez. Le chauffe-eau solaire présente cependant un inconvénient logique : la nuit, puisque le soleil ne brille pas, il ne produit pas d’eau chaude et il en produit peu également en hiver. Il faut donc généralement disposer d’un ballon de stockage isolé ou d’un système d’appoint pour la production d’eau chaude sanitaire.