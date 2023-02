Beem : ces panneaux solaires de 300 W (évolutifs) en kit sont sans aucun doute les plus faciles à installer

L’utilisation des sources d’énergie renouvelable d’appoint constitue une alternative pour résoudre en partie la pénurie énergétique dans le monde. En effet, même si elles ne peuvent pas entièrement prendre en charge les consommations d’un ménage, elles peuvent alléger les dépenses liées à l’électricité. Elles sont également moins polluantes et plus économiques sur le long terme. Les panneaux solaires font partie des sources d’énergie renouvelable les plus pratiques. Leurs prix peuvent énormément varier selon leurs caractéristiques et leur puissance. Si vous recherchez des panneaux solaires efficaces et simples à installer, le kit de panneaux solaires Beem est sans aucun doute ce qu’il vous faut.

Un dispositif facile d’installation

Les panneaux solaires Beem se distinguent des autres marques de panneaux solaires par leur facilité d’installation. C’est l’objectif même de leur inventeur, afin de permettre à tous d’accéder à l’énergie solaire. Le Kit Beem est composé de quatre panneaux solaires de 70 × 70 cm chacun pour une épaisseur de 2,5 cm. Sachant qu’un panneau ne pèse que 5,6 kg, tout le système peut être mis en place par une seule personne. Le kit peut être installé soit au sol, soit au mur grâce à des fixations innovantes particulièrement faciles à monter. Lorsque les panneaux solaires sont bien fixés, il suffit de brancher l’ensemble sur une prise unique de 220 V pour finaliser l’installation.

Un système innovant ajustable selon les besoins

Selon les données fournies par le fabricant, le Kit Beem a une puissance de 300 W et peut couvrir en moyenne jusqu’à 15 % des consommations annuelles d’un foyer, hors chauffage. En général, cela équivaut à la consommation annuelle de l’ensemble des appareils suivants : un réfrigérateur A+++, une Box Internet, cinq ampoules LED et une chaîne Hifi. Pour ceux qui ont des besoins dépassant les 300 W, il est possible de produire plus d’énergie verte en connectant jusqu’à trois kits (900 W au total) et en les branchant sur la même prise. Tous les détails de production sont accessibles en temps réel sur l’application My Beem, téléchargeable sur Smartphone ou sur tablette (iOS et Android).

Comment installer le kit soi-même ?

Le Kit Beem a été conçu pour être installé par le commun des mortels, aucune connaissance ni formation ne sont nécessaires. Toutefois, plusieurs critères doivent être étudiés lors de l’installation. Tout d’abord, il faut choisir la bonne orientation pour qu’il puisse produire une quantité optimale d’électricité. La meilleure orientation est plein sud. Ensuite, il faut respecter une inclinaison de 30 ˚ pour une fixation au sol, et un angle de 60 ˚ pour une fixation murale. Pour ce faire, il faut choisir une surface bien plane pour les positionner.

Il est également important d’installer les panneaux dans un endroit totalement dépourvu d’ombre, quelle que soit la saison. Enfin, il faut vérifier que la prise électrique soit de 230 V 16A 2P+T, qu’elle se trouve à proximité du kit et qu’elle soit reliée à une terre de qualité. Il faut noter que la présence d’un disjoncteur différentiel de 30 mA est nécessaire pour protéger le circuit, ainsi qu’un disjoncteur magnétothermique de 16 A. Le Kit Beem de 300 W est actuellement proposé à un prix de 780 € chez Leroy Merlin. Chaque extension de 300 W vous coûtera 750 € supplémentaires. Vous trouverez plus d’informations sur le kit de panneaux solaires Beem sur : beemenergy.fr

