Bon plan : un chauffe-eau solaire en kit pour chauffer gratuitement l’eau de la maison avec les rayons du soleil

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique est au cœur de nos préoccupations aujourd’hui. Le gouvernement encourage en effet l’usage des ressources énergétiques propres et renouvelables, dont l’énergie solaire. Dans ce contexte, les collecteurs solaires à tubes sous vide ou chauffe-eau solaire semblent parfaits pour alimenter efficacement en énergie les chauffe-eaux. Même par faible ensoleillement, ils offrent généralement un bon rendement. À travers cet article, nous vous invitons donc à découvrir davantage les spécificités de ce type de capteur solaire thermique.

Comment fonctionne le chauffe-eau solaire à tubes sous vide ?

Le panneau solaire thermique fait partie des éléments principaux d’un système de chauffe-eau solaire. Plusieurs types de capteurs sont disponibles sur le marché, mais nous allons nous focaliser sur le collecteur solaire à caloduc. En effet, ce type de capteur solaire est constitué d’une série de tubes en verre sous vide avec des caloducs en cuivre. À l’intérieur de chaque tube, le tuyau de l’absorbeur renferme un liquide particulièrement volatile. Sous l’influence du rayonnement du soleil, ce liquide s’évapore. La vapeur s’élève ainsi au niveau de la partie supérieure du canal de l’absorbeur. Celle-ci se condense ensuite à l’intérieur du condenseur où la chaleur collectée sera transférée au fluide caloporteur.

Comment monter ce type de chauffe-eau solaire ?

Le collecteur solaire à tubes sous vide avec des caloducs est livré en kit. Notre premier conseil est donc de bien lire le manuel avant de monter cet équipement. Un installateur professionnel peut également aider le propriétaire à l’effectuer rapidement. En pratique, il faut commencer par assembler les pièces constituantes du support en aluminium et du cadre collecteur. Des écrous et des boulons sont fournis avec le kit. Puis, on met en place les supports en ABS qui accueilleront les tubes en verre. Ensuite, on fixe délicatement les tubes sous vide avec les caloducs au support du collecteur solaire. Une fois monté, il reste à placer le système sur la toiture d’une habitation.

Quelle est la meilleure façon d’installer ce chauffe-eau solaire ?

Afin d’optimiser le rendement énergétique du chauffe-eau solaire à tubes sous vide, il convient de le placer à un endroit ensoleillé. Il est notamment recommandé de l’installer dans la partie sud du toit d’une habitation avec une pente de 20 à 30°. Le cas échéant, on peut orienter ce panneau vers l’est ou l’ouest. Un emplacement bien dégagé est aussi à privilégier. L’ombre d’une cheminée, d’un bâtiment voisin ou d’une cheminée pourra faire baisser le niveau de chauffage des éléments actifs.

Quels sont les atouts d’un chauffe-eau solaire ?

Ce capteur solaire thermique bénéficie de grandes capacités d’isolation sous vide, ce qui permet de réduire significativement la parte de chaleur. Ainsi, son efficacité énergétique est largement supérieure à celle proposée par un capteur à plaques planes. D’ailleurs, sa productivité est moins influencée par les conditions météorologiques. Même avec un faible ensoleillement, cet équipement continue donc de fonctionner. Il est capable d’atteindre rapidement des températures élevées grâce aux tubes en verre à l’aide d’un absorbeur à revêtement sélectif. Côté budget, l’utilisation de ce collecteur solaire permet de réduire jusqu’à 75 % la facture d’eau chaude sanitaire d’un foyer. Le retour sur investissement est bien satisfaisant à moyen et long terme. Pour trouver ce capteur solaire à tubes sous vide avec des caloducs, rendez-vous sur amazon.fr.