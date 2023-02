Le chauffe-eau solaire, une invention durable, renouvelable et économique pour la production d’eau chaude

La crise énergétique annoncée et les augmentations des prix qui en découlent incitent les ménages à envisager d’autres manières de se chauffer. Éviter les énergies fossiles, chères et polluantes, et utiliser des ressources naturelles et renouvelables deviennent un souhait pour de nombreux ménages. Dans la liste des énergies renouvelables et « gratuites », on trouve le Soleil, le vent ou encore l’eau. Et ce Soleil qui nous réchauffe en hiver comme en été tient la tête du classement. Ainsi, nous sommes de plus en plus nombreux à envisager l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) pour économiser sur les factures et faire un geste pour la Planète ! Qu’est-ce qu’un chauffe-eau solaire ? Comment ça fonctionne ? Et combien cela coûte ? On va tout vous expliquer.

Un chauffe-eau solaire qu’est-ce que c’est ?

Un CESI est un chauffe-eau solaire individuel destiné aux particuliers. Il consiste en un dispositif qui capte l’énergie solaire et se destine à fournir de l’eau chaude sanitaire (ECS). Le chauffe-eau solaire peut permettre de fournir une partie de l’ECS ou sa totalité. Dans la plupart des cas, le CESI vient compléter un réseau de chauffage classique, à l’électricité, au gaz ou une chaudière biomasse. L’énergie produite par ce type de chauffe-eau provient du Soleil et est donc renouvelable. Elle a aussi l’avantage de ne produire que très peu d’émissions polluantes. Par ces premières qualités, l’installation de chauffe-eaux solaires est fortement encouragée par l’État, via des aides ou des réductions d’impôts. En règle générale, le CESI permet de réduire votre facture de 75 % environ et couvre de 50 à 60 % de vos besoins. C’est de ce fait une solution économique et écologique qui s’impose progressivement dans les habitations.

Comment fonctionne un chauffe-eau solaire ?

Le CESI se compose des deux éléments suivants : les capteurs solaires thermiques et le ballon de stockage de l’eau. L’énergie solaire captée est absorbée à l’aide d’un fluide caloporteur, qui va restituer la chaleur dans le ballon d’eau chaude par l’intermédiaire de tubes de cuivre. Le ballon, comme celui d’un chauffe-eau électrique, permet le stockage de l’eau chaude et la restitution en fonction de vos besoins. Il est légitime de penser que cette solution pourrait ne pas être adaptée aux régions les plus froides ou à l’hiver. Or, c’est une idée reçue, car le CESI fonctionne grâce à la lumière du soleil et à la lumière du jour, mais non pas grâce à la chaleur qu’il dégage. À titre d’exemple, c’est en Allemagne que l’on trouve le plus de chauffe-eaux solaires, un pays peu connu pour ses températures caniculaires.

Comment choisir un chauffe-eau solaire ?

Il faut savoir que le chauffe-eau solaire est un dispositif simple à utiliser. Comme pour tous les appareils de chauffage, le choix du modèle va dépendre de plusieurs facteurs. Le choix se fera sur la surface des capteurs solaires à installer, puisque cela déterminera la quantité que votre CESI est capable de produire. Le ballon d’eau chaude devra également être choisi avec soin, car de son volume dépendra la quantité d’eau chaude sanitaire disponible. Enfin, le choix de l’installation va par ailleurs dépendre de la taille et de l’orientation de la toiture ainsi que du taux d’ensoleillement annuel. Évidemment, une installation dans le nord de la France devra être plus performante que celle dans le sud. À titre d’exemple, le ballon de stockage doit avoir un volume de 100 à 250 l et la surface des capteurs solaires doit couvrir entre 2 et 3 m² pour assurer la consommation d’eau chaude de deux personnes. Pour une famille de quatre personnes, il est conseillé de choisir un ballon de 250 à 400 l et une surface de capteurs de 4 à 5 m².

Quels sont les principaux avantages d’un chauffe-eau solaire ?

Comme nous vous l’avons dit, le chauffe-eau solaire est une méthode de chauffage de l’eau sanitaire écologique et économique. Pour chauffer votre eau, vous utilisez l’énergie solaire, une énergie durable, renouvelable et gratuite. Il en découle forcément des économies financières puisqu’il prend le relai de votre système de chauffage classique. Le CESI est l’un des moyens de chauffage d’eau chaude les moins impactants sur l’environnement. L’installation d’un chauffe-eau solaire possède un autre avantage auquel on ne pense pas de prime abord : il donne de la valeur à votre habitation. Ainsi, pour une location ou lors d’une revente, la plus-value grâce à un chauffage « propre » et économique pourrait être intéressante. Enfin, les CESI sont des modes de chauffages robustes, fiables, durables et qui demandent très peu d’entretien.

Quels sont les inconvénients d’un chauffe-eau solaire ?

Comme souvent, c’est par l’argent que le bât blesse ! L’installation d’un chauffe-eau solaire, même avec les aides, représente un investissement important au départ. Puisqu’il utilise l’énergie solaire, il a aussi le désavantage de ne fonctionner que la journée, et peut s’avérer moins performant en fonction des conditions météorologiques. Rares sont les chauffe-eaux solaires qui permettent une autonomie en production d’eau chaude sanitaire, ils sont généralement une solution d’appoint, qui prendra le relai du système classique. Enfin, votre pente de toit doit répondre à certains critères comme une pente de 45°, et un horizon dégagé. Le plus judicieux étant de faire appel à une entreprise qui possède la certification RGE (Reconnu garant de l’environnement) pour installer votre chauffe-eau solaire. Une entreprise qui devra également effectuer l’entretien annuel de votre installation, comme c’est le cas pour toutes les installations de chauffage d’ailleurs.

Combien coûte l’installation d’un chauffe-eau solaire et quelles aides sont disponibles ?

Une nouvelle fois, le prix de l’installation dépendra du matériel choisi, de la capacité de votre ballon d’eau chaude, et de la surface de capteurs solaires désirés. L’investissement de départ, pour l’installation, se situe de 3 000 à 7 000 €, mais dès la première année, vous pouvez économiser 75 % sur votre facture liée à votre production d’ECS. Plusieurs aides financières peuvent vous permettre d’alléger votre facture et de bénéficier de cette énergie renouvelable gratuite et illimitée :

La prime énergie, qui dépend du type de travaux que vous réalisez, de la zone géographique, des caractéristiques de l’installation et de vos revenus pour bénéficier d’une prime bonifiée.

MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique octroyée par l’Anah (Agence nationale de l’amélioration de l’habitat) aux particuliers qui en font la demande, sous la forme d’une prime forfaitaire.

L’éco-PTZ permet de financer des travaux de rénovation énergétique dans un logement. Il est versé par certaines banques. C’est un prêt sans intérêt d’un montant maximal de 50 000 €.

La TVA réduite à 5,5 % sur les travaux d’amélioration énergétique des habitations.

Outre ces aides nationales, certaines régions, collectivités ou certains départements aident également les particuliers à s’équiper pour avancer vers la transition énergétique. Renseignez-vous auprès des services municipaux pour connaître toutes les aides disponibles dans votre commune.