Pourquoi un chauffe-eau consomme-t-il de plus en plus d’électricité et comment l’éviter ?

En matière d’économies d’énergie, il existe ce que l’on pourrait appeler « les oubliés », ces pièces, accessoires ou appareils auxquels nous ne pensons pas. Le saviez-vous, par exemple, que le tartre ou le calcaire qui se trouve dans vos tuyaux entraînait une surconsommation d’électricité ? C’est le cas de tous les chauffe-eaux et de toutes les chaudières qui, normalement, devraient être détartrés au moins une fois par an. Nous allons vous expliquer pourquoi un chauffe-eau entartré consomme plus d’électricité, et par ailleurs, vous donner une solution pour éviter qu’il s’entartre trop vite. Grâce à l’anti-tartre magnétique, vous allez pouvoir éviter un entartrage trop rapide, et donc une surconsommation d’énergie entre les deux détartrages annuels. Décryptage.

Pourquoi un chauffe-eau entartré consomme-t-il plus d’énergie ?

En fonction de votre région d’habitation, l’eau du réseau est plus ou moins calcaire. De très douce à très dure, on détermine la qualité de l’eau par le TH (ou titre hydrométrique). Le TH est déterminé par la quantité d’ions de calcium et de magnésium que contient l’eau du réseau. Voici les valeurs admises quant au TH de l’eau :

De 0 à 5°f : eau très douce

De 5 à 10°f : eau douce

De 10 à 20°f : eau moyennement dure

De 20 à 30°f : eau dure

Au-delà de 30°f : eau très dure

Dans les faits, plus votre eau est dure, plus elle contient de carbonate de calcium, aussi appelé calcaire dans le langage courant. Ce dernier qui a l’apparence d’une masse solide verdâtre vient se fixer sur vos canalisations. Et au-delà de 60 °C de température de l’eau, la caléfaction s’accélère et vient donc entartrer votre réseau. Ce tartre vient alors se poser sur la résistance qui se trouve dans votre cumulus, et sera chauffé en premier, avant l’eau. Ce qui entraînera une surconsommation d’électricité, variant en fonction de la quantité de tartre accumulée.

Comment éviter l’entartrage de votre chauffe-eau ?

L’idée est d’intervenir en amont de votre chauffe-eau et ainsi d’éviter le dépôt de calcaire à l’intérieur. Pour ce faire, vous pouvez évidemment investir dans un adoucisseur d’eau, mais cela reste assez onéreux. Sinon, vous pouvez opter pour un anti-calcaire magnétique, qui fonctionne grâce à des aimants et à leurs champs magnétiques qui se fixent sur le tuyau d’arrivée d’eau.

Les minéraux naturels tels que le calcium et le magnésium à l’origine du calcaire sont présents naturellement dans l’eau. En quantités modérées, ils ne posent aucun risque pour les installations domestiques et sont même essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Cependant, dès que leurs concentrations augmentent, entraînant une eau dure, cela marque le début de problèmes dans la maison. Il est tout à fait possible d’équiper tous vos tuyaux, cela évite aussi l’accumulation du calcaire dans vos robinets.

Comment fonctionne un anti-tartre magnétique ?

L’anti-tartre magnétique agit physiquement sans altérer la composition de l’eau. Il bloque la cristallisation du calcaire, réduisant ainsi son pouvoir entartrant, lorsque l’eau circule dans les canalisations et s’oxygène. Ce sont les variations de température qui conduisent à la formation et à la cristallisation du calcaire. L’anti-tartre magnétique, grâce à ses aimants et à son champ magnétique, entrave la formation des cristaux de calcaire, empêchant par conséquent leur incrustation. Sous son influence, le calcaire devient une poudre microscopique en suspension dans l’eau. En réalité, l’anticalcaire magnétique ne retire pas le calcaire de l’eau, mais prévient efficacement son accumulation. Ce qui empêche finalement le tartre d’arriver jusqu’au chauffe-eau et donc de surconsommer de l’électricité. Connaissiez-vous l’existence de cet accessoire ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

