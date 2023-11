Vortopt DR5, un purificateur d’eau (osmoseur inverse) très innovant en financement participatif

Le saviez-vous que la France est le pays le moins équipé en purificateur d’eau potable (15 %) ? Pourtant, selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), l’eau courante peut être contaminée par des polluants potentiellement néfastes pour la santé. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de purifier l’eau du robinet, car elle peut contenir des éléments nocifs : cuivre, plomb, arsenic, etc. Pour permettre à chaque foyer de disposer d’une eau pure et salubre, la marque Vortopt a conçu un osmoseur inverse sous évier hautement performant et pratique : le Vortopt DR5. Ce purificateur d’eau fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstater. Il a déjà collecté plus de 14 000 €.

Vortopt DR5, un osmoseur hautement performant

Perles de céramique, carafes filtrantes, adoucisseurs… il existe de nombreuses solutions pour purifier l’eau du robinet. Cependant, elles ont chacune leurs limites et certaines d’entre elles laissent parfois des impuretés après la filtration. Le Vortopt DR5 est différent, car il est conçu avec des matériaux filtrants avancés. Équipé d’une membrane DuPont RO, cet osmoseur inverse filtre efficacement les ions de métaux lourds, les bactéries et les virus, ainsi que toutes impuretés supérieures à 0,0001 micron. Le filtre en coton PP intercepte les grosses particules telles que les sédiments de rouille ; tandis que la fibre de charbon actif absorbe efficacement les polluants organiques, les mauvaises odeurs et le chlore résiduel. Mais ce qui distingue surtout le Vortopt DR5, c’est sa capacité à rendre l’eau filtrée riche en minéraux, grâce entre autres au filtre innovant. La marque américaine a assuré que la qualité de l’eau minérale produite par le Vortopt DR5 est conforme aux normes internationales et bien plus.

Un purificateur d’eau sans danger pour toute la famille

L’eau purifiée par le Vortopt DR5 convient aussi bien aux adultes, aux enfants que même aux nourrissons, affirme l’entreprise. En d’autres termes, en utilisant cet osmoseur inverse, vous avez à portée de main de l’eau minérale naturelle et fraîche qui ne présente aucun risque pour la santé. Vous pouvez boire l’eau du robinet en toute sérénité ou encore laver vos légumes et la vaisselle, préparer le biberon de votre bébé ou votre café du matin… Bref, avec le Vortopt DR5, toute la famille peut utiliser l’eau courante en toute sécurité. À noter que ce dispositif est équipé d’un affichage intelligent qui indique, entre autres, la valeur TDS (Total Dissolved Solids) dans l’eau en temps réel. En outre, il est totalement exempt de bisphénol A (BPA) et a un débit d’eau pure de 1 000 GPD de 2,5 l/min. Ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

Un purificateur d’eau élégant, robuste et facile à installer

Les purificateurs d’eau à osmose inverse sous évier traditionnels sont pour la plupart difficiles à installer et sont livrés avec des systèmes de tuyauterie compliqués. Contrairement à ces dispositifs, le Vortopt DR5 est simple d’installation, grâce notamment à sa configuration intuitive. Sa conception sans réservoir a été pensée pour une installation facile et rapide, en seulement 30 min. De plus, le système de circuit d’eau est entièrement intégré, réduisant grandement les risques de fuite et de panne.

Hormis cela, cet osmoseur inverse est particulièrement robuste, car il est conçu en plastique ABS et le robinet, en acier inoxydable 304, est connu pour sa forte résistance à la corrosion. Concernant le remplacement du filtre, encore une fois, la simplicité est privilégiée par la marque Vortopt. Pour information, au moment où nous écrivons cet article, le Vortopt DR5 a déjà récolté plus de 14 000 € (15 356 $) sur Kickstarter, dépassant largement son objectif de 9 186,89 € (9 992 $). La campagne prendra fin le 08 décembre. Plus d’informations : vortopt.com

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

