Comment faire analyser (et traiter) l’eau de votre puits ?

Avec les sécheresses que les spécialistes de la météo nous annoncent, vous vous demandez peut-être s’il serait judicieux de faire creuser un puits dans votre jardin. Réalisez un puits dans son jardin, et profiter des eaux pluviales infiltrées dans le sol est tout à fait possible et légal, sous certaines conditions à retrouver sur le site du Service Public. Une fois les travaux déclarés, vous pourrez utiliser l’eau souterraine pour arroser votre jardin, alimenter vos toilettes ou votre machine à laver. Toutefois, pour ces deux dernières options et puisque vous rejetez l’eau dans le réseau de la ville, vous devrez vous acquitter de la taxe d’assainissement. Les eaux souterraines peuvent également être utilisées pour la consommation, à condition que vous receviez l’aval d’experts, et que vous fassiez périodiquement analyser l’eau pompée dans les veines d’eau. Comment faire analyser l’eau d’un puits, et comment interpréter cette analyse ? On va tout vous expliquer.

Comment faire analyser l’eau d’un puits ?

Pour obtenir une analyse précise de la qualité de votre eau, vous devez faire une demande auprès du ministère de l’Environnement et de laboratoires accrédités afin d’acquérir une trousse d’échantillonnage. Cette trousse est composée d’une bouteille en plastique transparente et d’une fiche d’information. Le prélèvement d’échantillon d’eau s’effectue simplement en suivant les instructions fournies. Une fois l’échantillon prélevé, il vous suffit de l’envoyer à l’adresse indiquée sur la fiche d’information. Les résultats de l’analyse vous seront ensuite envoyés par courrier postal à votre adresse dans un délai de 10 à 15 jours. Ces résultats vous permettront d’avoir une meilleure compréhension de la qualité de votre eau. En envoyant l’échantillon à l’Agence Régionale de Santé (ARS), vous pourrez obtenir un avis éclairé sur la consommation de l’eau, car elle est la seule habilitée à vous donner l’autorisation de la boire.

Quand faut-il faire analyser l’eau d’un puits ?

Si vous avez obtenu l’aval des services du ministère de l’Environnement, vous devrez ensuite faire analyser votre eau, au moins une fois par an. Et parfois plus fréquemment, notamment après le dégel, au début du printemps, après une période sans utilisation, après une période de sécheresse et après des journées de pluie abondante. Ces périodes étant propices au développement rapide de bactéries. Il est également important de faire réaliser une analyse lorsque vous constatez un changement au niveau de l’état de l’eau tels que des altérations de goût, de couleur, de transparence ou d’odeur.

Quelles sont les analyses effectuées sur l’eau d’un puits ?

Lorsqu’il s’agit d’analyser la qualité de l’eau, certaines recherches sont indispensables pour assurer la sécurité sanitaire. Détecter la bactérie Escherichia coli (E. coli) revêt une importance capitale, particulièrement pour les nouveaux puits, car cette bactérie d’origine fécale peut causer des infections gastro-intestinales, l’hépatite, la méningite, etc. Les bactéries entérocoques, aussi d’origine fécale ou résultant de l’infiltration d’eau de surface, sont par ailleurs recherchées. Par ailleurs, il est important d’effectuer des analyses concernant les bactéries coliformes totales, qui peuvent signaler une dégradation de la qualité bactérienne de l’eau, sans représenter de risques sanitaires directs.

Des recherches sont également réalisées pour détecter les nitrates, les nitrites, l’arsenic, le baryum, les hydrocarbures, les pesticides, les solvants, ainsi que d’autres substances. Les nitrates et nitrites proviennent souvent des engrais agricoles, du fumier et des rejets sanitaires, tandis que l’arsenic et le baryum peuvent se trouver naturellement dans les cours d’eau souterrains. Les hydrocarbures, les pesticides, les solvants et autres polluants sont liés aux activités humaines polluantes. Toutes ces analyses vous permettront autant de consommer l’eau de votre puits en toute confiance, que d’agir sur les différents éléments polluants grâce aux traitements adaptés.