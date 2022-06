Lyon : quelle est la qualité de l’eau de baignade du lac de Miribel Jonage (Lac des Eaux Bleues) ?

Si vous habitez dans la région lyonnaise ou dans la ville de Lyon, vous connaissez forcément le lac Miribel-Jonage et son immense parc arboré. Aujourd’hui, c’est un espace de loisirs où vous pouvez pratiquer le VTT, vous balader en famille, voire faire un plongeon dans l’un des espaces nautiques aménagés… Mais saviez-vous que ce parc avait été construit dans un but bien particulier avant d’être utilisé en lieu de loisirs ? Il joue encore aujourd’hui un rôle fondamental et protecteur pour l’agglomération de Lyon. Ces 2200 hectares de verdure en bordure de la ville se trouvent entre l’Ain et le Rhône, sur les communes de Miribel, Jonage, Vaulx-en-Velin et Décines-Charpieu… Le lac des Eaux Bleues accueille plus de 4 millions de visiteurs chaque année, et il est essentiel pour Lyon et ses environs. Explications.

Pourquoi cet espace a-t-il été construit ?

Ce lac artificiel a été créé dans les années 1970 à partir des excavations produites par les extractions de gravier. La première fonction de ce parc est de contenir les expansions de crues. Proche de l’Ain et du Rhône, il peut « se remplir » de leurs eaux, en cas de fortes crues et limiter les inondations dans la ville de Lyon. Le volume d’eau stockée peut atteindre 40 millions de mètres cube, soit une belle capacité de rétention selon Claude Crepet, garde du parc. Pourtant en 2021, trois crues successives et exceptionnelles ont atteint cette limite. Nous n’osons donc pas imaginer ce que cela aurait pu être sans ce lac artificiel ! Le lac des Eaux Bleues est en fait le dernier point de rétention d’eau sur le territoire. S’il venait à déborder, les eaux fileraient vers le Rhône et inonderaient les quais ! Le lac des Eaux Bleues est également une réserve d’eau potable qui pourrait alimenter l’agglomération lyonnaise pendant 10 jours consécutifs. En cas de pollution par exemple, il serait donc essentiel à tous les habitants de la ville et des alentours.

Comment connaître la qualité de l’eau du lac ?

Parmi les nombreux lieux de baignade (plans d’eau douce) analysés dans le Rhône en 2019, sept bénéficient d’une excellente qualité d’eau, dont celui du Grand parc de Miribel Jonage situé près de Lyon. Des analyses microbiologiques ont été réalisées un peu partout dans l’hexagone en 2019, par les Agences régionales de santé (ARS). Ces études permettent d’informer les utilisateurs quant à la qualité de l’eau et de prévenir les éventuels risques sanitaires. Selon un rapport du ministère des Solidarités et de la Santé, “93% des sites de baignades sont de bonne ou d’excellente qualité en 2019”.

“L’eau du Lac des Eaux Bleues, principal lac du Grand Parc, où se pratiquent les activités nautiques et la baignade est issue de la nappe phréatique. Elle est régulièrement contrôlée par l’ARS du Rhône et est toujours d’excellente qualité. Le Lac des Eaux Bleues est une ressource en eau potable pour les habitants du Grand Lyon.” Grand Parc

Un lieu propice à la biodiversité

Outre l’espace de loisirs, il est aussi un lieu qui permet à la faune et à la flore de créer des espaces de biodiversité. Sur les quatre îles que compte le parc comme l’île aux Castors, ou l’île aux Tortues, on y trouve notamment des espèces d’oiseaux rares et précieuses. Ce parc de Miribel-Jonage est appelé le Poumon Vert de l’agglomération lyonnaise, et constitue une réserve naturelle riche de 700 espèces végétales, 200 espèces d’oiseaux, des insectes, batraciens, poissons, et autres espèces animales.

Le parc est d’ailleurs classé Site Natura 2000 depuis 2008. Une excellente raison pour le préserver en conservant vos détritus, en ne jetant pas vos mégots au sol et en utilisant des produits solaires qui ne polluent pas les eaux si précieuses de ce magnifique lieu situé à 20 kilomètres de Lyon. Et dans ce parc, il existe aussi quatre plages à découvrir absolument si vous passez par-là !

Les quatre plages du parc

Comme chacun le sait, à Lyon, il n’y a ni la mer, ni l’océan, mais cela n’empêche par les Lyonnais de pouvoir se rafraîchir dans l’un des quatre espaces aménagés autour du lac des Eaux Bleues. Dans le Grand Parc de Miribel Jonage se trouvent trois plages gratuites et aménagées (La Baraka, Le Morlet et le Fontanil) et une plage privée, l’Atol’. Ces quatre plages sont sous la surveillance de maîtres-nageurs sauveteurs tous les jours.

La Baraka (gravier) : une plage calme offrant un point de vue du lac différent des autres, ouverte du 2 juillet au 4 septembre 2022, de 13h à 19h tous les jours.

Le Morlet (gravier) : c’est le plus accessible des quatre espaces aménagés, on y accède par le Grand Parc près du gué. Elle est ouverte tous les jours de 13h à 19h du 14 mai au 4 septembre inclus.

Le Fontanil (gravier) : la plus « sauvage » des quatre ! Elle est ouverte depuis le 28 mai dernier et le restera jusqu’au 4 septembre 2022, chaque jour de 13h à 19h. Elle se situe près de l’Espace Nature des Grands Vernes et de la promenade des Colverts.

L’Atol’ (sable) : la seule plage de sable mais privée est ouverte depuis le 7 mai et jusqu’au 4 septembre… Du lundi au samedi de 9h à 21h et les dimanches et jours fériés de 9h à 20h.

Voilà amis Lyonnais, il ne vous reste plus qu’à trouver le bon maillot de bain, la serviette, une casquette et de la crème solaire inoffensive pour les eaux du lacs, et de faire un petit plongeon rafraîchissant !