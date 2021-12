La Ville de Lyon va transformer les grands végétaux en “arbres de pluie”

Le réchauffement climatique et ses conséquences sont au cœur des enjeux actuels dans le monde entier. Et chacun essaie avec différents moyens de lutter contre ce réchauffement qui produit déjà certaines catastrophes naturelles.

A Lyon, la métropole va créer des « arbres de pluie », une technique qui permet de faciliter l’infiltration de l’eau dans les sols. Créer des arbres de pluie, c’est en fait agrandir les espaces aux pieds des arbres et cela aurait de nombreuses vertus, tant sur le réchauffement climatique que sur le cadre de vie. Présentation.

Un joli nom pour un chouette procédé

C’est de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon que vient cette idée et ce doux nom d’ « Arbre de Pluie ». Concrètement, les arbres déjà plantés ou ceux qui le seront auront un espace plus grand à leur pied. En réalisant un socle fait de pleine terre et de gravier, l’eau va pouvoir s’infiltrer jusque dans les nappes phréatiques. Avant cette technique, elle était tout simplement rejetée dans les égouts.

Les premiers arbres de pluie sont visibles sur la rue Juliette Récamier et sur la rue Vauban dans le 6ème arrondissement de la Ville des Lumières. En plus d’apporter de la verdure, ils vont évidemment favoriser la biodiversité dans ce quartier de la ville. Un projet qui a été financé par la Métropole de Lyon et l’Agence de Lyon. Ce fût aussi l’occasion d’impliquer les habitants de l’arrondissement qui ont pu participer en plantant des arbustes.

Comment fonctionne un arbre de pluie ?

Puisqu’ils ont un espace aménagé à leur pied, l’eau s’y infiltre et ne ruisselle plus sur la route. En cas de fortes pluies, l’eau qui entre dans le mélange terre et gravier peut redescendre jusqu’au nappes phréatiques. Chaque arbre peut filtrer environ 9 m3 d’eau en cas de déluge.

À Lyon, les arbres de pluie vont faciliter l’infiltration de l’eau dans le solhttps://t.co/FHVJedXgwm pic.twitter.com/L8lfwihWHC — Alexandre (@Ar4kiel) December 24, 2021

Qui plus est, l’arrosage sera diminué puisque les arbres auront leur ressource vitale à leur pied. L’été, ils feront également office de climatiseurs naturels, apportant ombre et fraicheur en ville.

La désimperméabilisation commence à faire son chemin dans les villes de France. Et ce pourrait être intéressant de multiplier ce genre d’initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique.

A Lyon, la mairie œuvre pour la biodiversité

Dans le quartier de la Duchère, 6000 arbres devraient être plantés sur une surface de 1000 m² . Une petite forêt lyonnaise qui se trouvera au pied de la Résidence du Plateau. Cet espace a été pensé par un botaniste japonais qui sélectionnera des espèces végétales adaptées à l’environnement urbain. Grâce à ces 6000 arbres, le quartier du 9ème arrondissement pourrait devenir un poumon vert de la ville, voire de la région.

En 2020 déjà, la ville avait innové avec les berges végétalisées le long du Rhône. Ces structures végétalisées sont utiles pour faire revenir les abeilles en ville notamment.

Et la Normandie n’est pas en reste !

La désimperméabilisation des sols, c’est aussi la solution retenue par la ville de Caen, en Normandie. Là-bas, ils ont opté pour une autre solution sur les arbres déjà existants.

Des arbres avaient été plantés en ville, mais leurs pieds étaient enfermés dans des carcans de bitumes… Plutôt que de recréer des espaces, la municipalité a décidé de casser ce bitume et de le végétaliser. Une solution qui demande moins de travaux que la création totale d’espaces verts. Les pieds des arbres deviennent là aussi une sorte de robinet naturel pour les sols… On aime bien cette idée de désimperméabilisation, et vous ?