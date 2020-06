Lyon : 6000 arbres vont être plantés pour créer une forêt de 1000 m² dans la ville

D’ici quelques années, les habitants de la ville de Lyon pourront se détendre dans une forêt de 1000 m² ! A l’initiative de la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL), une forêt de 6000 arbres devrait bientôt voir le jour dans le 9ème arrondissement.

Le quartier de la Duchère entame un réaménagement solidaire et durable. Ce quartier deviendra un « écoquartier » et des milliers d’arbres offriront un espace de verdure en plein cœur de la ville ! Et la naissance de cette forêt sera participative : les habitants seront les acteurs de ce projet. Ils pourront planter eux-mêmes cette forêt de 1000 m².

La forêt lyonnaise se situera au pied de la Résidence du Plateau, le long du talus du boulevard de la Duchère. Cette forêt a été pensée par un botaniste japonais, Akira Miyawaki. Une sélection de plusieurs espèces végétales et une concentration de 3 à 5 arbres par mètre carré feront de cet espace, un poumon vert dans la ville ! Grâce à la forte densité d’arbres au mètre carré, elle deviendra une richesse pour la biodiversité.

Les plantes choisies permettront peut-être aux abeilles de réinvestir les lieux ! Cette forêt Miyawaki peut pousser quelques soient les conditions de sol ou de climat. Les nombreuses variétés de végétaux résistent aussi bien à une canicule qu’à une période de gel.

Un joli projet mené par la ville de Lyon qui, on l’espère verra rapidement le jour. Faire revenir la végétation et la biodiversité dans les villes est une priorité de nombreuses municipalités dont Lyon ou Paris. Et rappelons que cette biodiversité est essentielle pour nous les Humains !

Photo de couverture prochasson frederic / Shutterstock