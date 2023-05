Boutté, une invention pour « taper un puits » et forer soi-même une cavité pour accéder à l’eau souterraine

Et si vous creusiez un puits dans votre jardin pour disposer de l’eau qui se trouve dans votre sous-sol ? Grâce à la méthode Boutté, vous allez pouvoir creuser vous-même votre puits. À condition tout de même de disposer de bonnes conditions physiques, de patience, de bons outils, ainsi qu’un peu de chance ! Du choix de votre lieu de forage dépendra évidemment le débit d’eau obtenu. Creuser un puits n’est pas sorcier, mais il faut quand même que la source soit accessible (moins de 20 m). On vous explique comment creuser votre puits et profiter de l’eau de votre sous-sol. Attention, l’eau du sous-sol est à utiliser avec parcimonie, pour ne pas épuiser les nappes phréatiques ! Découverte de la méthode Boutté.

La méthode Boutté, qu’est-ce que c’est ?

La méthode Boutté est une méthode de forage de puits artisanaux, qui peut être utilisée pour obtenir de l’eau souterraine à des profondeurs allant jusqu’à 20 m. Cette méthode a été mise au point, dans les années 1940, par Raymond Boutté, un ingénieur agronome français. Elle est souvent utilisée dans les pays en développement où l’accès à l’eau potable est limité. Aujourd’hui, l’entreprise Boutté compte plus de 150 salariés dans la Somme et a inventé une solution de forage, la gamme « taper un puits ». Cette méthode consiste à faire un forage dans la terre pour arriver directement dans la nappe phréatique, ou dans ce que l’on appelle une « veine d’eau », que l’on pourrait comparer à un « affluent » de la nappe. À l’aide d’un outil appelé « tarière » servant à forer le sol et à remonter la terre au fur et à mesure, on pratique donc une « incision » dans la veine d’eau. L’eau remonte alors par le forage qu’il faut généralement gainer avec des tuyaux de PVC.

Boutté invente la machine à « taper un puits »

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un foreur, l’entreprise Boutté a inventé un outil qui peut vous aider à réaliser ces travaux. La gamme “Taper un puits” de Boutté, a le double avantage d’assurer la création d’un puits et de servir de canalisation pour le pompage de l’eau à l’aide d’une pompe de surface. La mise en place de la solution 2 en 1 de Boutté s’effectue à la force des bras. À l’aide d’une masse, la pointe à frapper s’enfonce dans le sol. Lorsque celle-ci est enfoncée à moitié dans le sol, selon la profondeur de la nappe, une ou plusieurs rallonges se vissent sur l’extrémité de la pointe à frapper.

En vissant la tête de frappe sur les rallonges, ajoutées au fur et à mesure de l’enfouissement de la pointe à frapper, les coups de masse acheminent cette dernière jusqu’à la nappe phréatique. Les percements présents sur toute sa longueur permettent à l’eau de s’infiltrer dans le conduit de pompage composé de la pointe à frapper et de sa/ses rallonges. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site boutte.fr.

Comment forer un puits manuellement ?

Avant de vous lancer dans les travaux de forage et l’achat d’une tarière à main ou électrique, il faut savoir si vous disposez d’eau dans les profondeurs de votre terrain. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à un sourcier ou à un géologue. Les sourciers se font de plus en plus rares, et il faut se méfier des charlatans qui existent aussi dans ce milieu ! Voici les étapes à respecter une fois la veine d’eau ou la nappe identifiée.

Creusez le puits avec une tarière manuelle ou une machine à tarière, aussi appelée tarière hélicoïdale, qui fonctionne sur le principe d’une vis sans fin. La tarière manuelle est une tige en acier avec une pointe en forme de spirale, vissée dans le sol. Elle est ensuite retirée pour permettre l’extraction du sol et de la boue. Si vous optez pour une tarière à main, il faudra veiller à choisir un modèle sur lequel il est possible d’ajouter des manchons afin de creuser plus profondément. Vous trouverez des tarières à main sur Castorama , Leroy Merlin ou Amazon .

, ou . Une fois que le puits est suffisamment profond, ajoutez une douille filtrante en plastique ou en métal à l’intérieur du puits. Cette douille empêchera le sol de s’effondrer dans le puits et permettra à l’eau de s’infiltrer. Vous pouvez aussi glisser des tuyaux en PVC de diamètre plus petit pour éviter l’effondrement des parois.

Au fond du puits, il faudra installer une pompe manuelle ou électrique pour extraire l’eau du puits. La pompe manuelle est moins chère, mais nécessite plus d’efforts physiques, tandis que la pompe électrique est plus chère, mais plus facile à utiliser. Vous trouverez des pompes électriques sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama. Attention au diamètre de la pompe qui doit pouvoir descendre au fond du puits !

L’eau pompée dans la nappe phréatique, pour quels usages ?

Vous pouvez alors utiliser l’eau pompée pour arroser votre jardin, laver votre voiture ou alimenter votre chasse d’eau. Attention, vous ne pouvez, en aucun cas, la boire. Quoi qu’il en soit, même un puits creusé à la main doit faire l’objet d’une déclaration en mairie, via ce formulaire. Cela paraît potentiellement simple à réaliser, mais en fonction de la nature de votre sol (meuble, dur, argile, calcaire), cela peut se révéler impossible. Le plus judicieux étant peut-être de faire appel à une entreprise spécialisée en forages de puits d’eau !