Radius Garden (ré)invente la pelle avec un outil de jardinage bardé de dents acérées

Le retour au jardin, en cette fin du mois de mars, c’est un peu le quotidien de tous… Les astuces jardinage sont, par conséquent, d’actualité, et nous aimons particulièrement vous les partager. Ainsi, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous avons déjà parlé des outils Radius Garden et de leur approche innovante du jardinage. Dans un précédent article, nous vous présentions leur pelle-bêche ergonomique avec manche en O et scie intégrée (vous pouvez retrouver l’article ici). Aujourd’hui, place à un autre bijou de la marque : la Radius Garden 23011, alias Root Slayer Caprock Shovel XL, conçue pour les travaux les plus coriaces. Alors, véritable révolution ou simple pelle survitaminée ? Elle est disponible sur Amazon Canada, mais pas encore sur le site français, il est néanmoins possible de la commander en cliquant ici. Je vous invite à sa découverte, vous allez être étonné de son ingéniosité ! C’est parti.

Une pelle taillée pour les sols difficiles

Ne vous fiez pas à son allure de pelle classique, la Radius Garden 23011 a été pensée pour ceux qui se battent avec des sols compacts, rocailleux ou truffés de racines récalcitrantes. Elle se distingue d’abord par sa lame en acier au carbone, dont la pointe en « V » inversé est équipée de dents acérées. Ce design permet de découper le sol et les racines sans avoir à sortir une scie ou une hache. Fini les sessions interminables où l’on bataille avec des racines épaisses à grands coups de pied-de-biche ! Parfaitement étudiée pour éviter les efforts inutiles, elle mesure 145 cm de longueur, et pèse 2,6 kg : un bon compromis entre puissance et maniabilité. Son manche en fibre de verre renforcée garantit une résistance sur tous types de sols, et sur de longues sessions. Fini le manche qui vous claque entre les doigts à force de l’avoir malmené !

Un outil pensé pour durer

La Radius Garden 23011 n’est pas une pelle jetable que l’on remplace au bout de deux saisons. Sa lame en acier au carbone de calibre 13 est conçue pour encaisser sans broncher les chocs répétés contre la roche ou les racines épaisses. Contrairement à d’autres outils qui finissent par se tordre sous la pression, celle-ci reste d’une rigidité impressionnante. Et, cerise sur le gâteau : elle peut être affûtée sans que cela n’annule sa garantie à vie. Oui, vous avez bien lu, garantie à vie ! Un gage de confiance qui en dit long sur sa robustesse. Côté confort, le manche extra-long permet de creuser plus profondément sans trop d’effort. Contrairement aux pelles classiques dont le manche en bois peut se fendre ou gonfler avec l’humidité, ici, la fibre de verre pultrudée assure une durabilité et une prise en main agréable.

Une pelle innovante ou simple outil amélioré ?

Alors, cette Root Slayer Caprock Shovel XL est-elle vraiment révolutionnaire ? Difficile de ne pas être impressionné par son efficacité. Grâce à son design affûté, elle élimine le besoin d’outils supplémentaires comme les hachettes ou scies à main pour dégager les racines. Son acier robuste et sa construction ergonomique en font un excellent investissement pour ceux qui travaillent sur des sols difficiles.

Cependant, si vous avez un jardin au sol meuble et sans racines envahissantes, cet outil pourrait être un peu « trop performant » pour vos besoins. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel du fabricant : radiusgarden.com. Et vous, pensez-vous que cette pelle pourrait vous faciliter la vie au jardin, ou préférez-vous rester fidèle à vos bons vieux outils traditionnels ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .