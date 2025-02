Batipro : Leborgne réinvente la pelle avec un outil doté d’un manche Compositube de 135 cm

Le retour au jardin s’annonce avec le printemps qui débutera dans moins d’un mois ! Alors que chaque année, on comptabilise 12 % d’accidents qui se produisent au jardin, selon CNP Assurances, et près de 800 accidents chaque année sur les chantiers, selon la Prévention BTP. Parmi ces accidents, certains sont dus à des outils conventionnels, mais pas nécessairement adaptés. Mauvaise posture, outils inadaptés, fatigue musculaire… autant de facteurs qui mènent à des blessures parfois graves. Pour vous faciliter la tâche, Leborgne, marque française d’outillage fondée en 1829, a mis au point une pelle révolutionnaire. Son nom, la pelle Batipro vendue à 48,49 €* sur Amazon. Je vous propose de découvrir cette innovation de taille qui allie performance, confort et sécurité. C’est parti.

Pourquoi utiliser des outils sécurisés est essentiel ?

Que l’on soit professionnel du bâtiment ou simple bricoleur, travailler avec des outils ergonomiques est primordial. Des outils de mauvaise qualité ou peu ergonomiques, ce sont les maux de dos chroniques, quasiment assurés. Par exemple, une pelle mal conçue, trop courte ou mal équilibrée, oblige à adopter des postures contraignantes, augmentant ainsi les risques de douleurs chroniques et d’accidents. La sécurisation des outils n’est pas seulement une question de confort : elle influence directement la santé et l’efficacité sur le terrain.

Présentation de la pelle Batipro de Leborgne

Leborgne, entreprise reconnue pour son expertise dans les outils de bâtiment, propose la pelle Batipro, un modèle conçu pour améliorer la posture et réduire la pénibilité. Avec son manche Compositube® de 135 cm, bien plus long que les standards habituels de 110 cm, elle permet une meilleure position de travail et préserve le dos des travailleurs. En plus de son ergonomie, cette pelle se distingue par sa robustesse. Son manche en polyamide renforcé de fibres de verre est à la fois léger et extrêmement résistant, surpassant les modèles traditionnels en bois. Sa lame en acier au carbone trempé assure une durabilité exceptionnelle et une meilleure résistance à l’usure. On notera également les moulures sur la pelle, qui permettent de poser le pied, évitant ainsi les coupures des chaussures, malheureusement très fréquentes, surtout pour les travaux de jardinage.

Comment la pelle Batipro réinvente l’outil traditionnel ?

On pourrait croire que la pelle est un outil figé dans le temps, mais Leborgne prouve le contraire en réinventant son design. Cette pelle Batipro assure un confort optimal grâce à son manche plus long, les utilisateurs n’ont plus besoin de se pencher excessivement, ce qui réduit les douleurs lombaires. Comme je vous l’indiquais plus haut, elle permet aussi une sécurité renforcée grâce aux repose-pieds intégrés dans la lame évitent de trancher les chaussures, un problème courant avec les modèles classiques. Et, ce n’est pas tout, les bords latéraux droits facilitent le raclage des surfaces, tandis que son bout pointu optimise la pénétration dans le sol.

En somme, cette pelle n’est pas juste un outil de plus sur le marché : elle est conçue pour répondre aux vrais besoins des professionnels et des amateurs avertis. Je vous rappelle son prix de 48,49 €*, pour une pelle qui s’impose comme un investissement malin pour tous ceux qui veulent travailler mieux et plus en sécurité. Et vous, avez-vous déjà ressenti des douleurs après avoir utilisé une pelle classique ? Pensez-vous que les outils ergonomiques valent l’investissement ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 20 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.