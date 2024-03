En pot et en sac, deux astuces très ingénieuses pour cultiver la pomme de terre au jardin ou au balcon

Les patates, c’est la vie, non ? Elles se transforment en frites ou purées, accompagnent les salades froides, les poissons ou les viandes. La France est le second producteur d’Europe de l’Ouest avec 758 800 tonnes selon le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre. Qu’elle soit « Charlotte », « Jazzy », « Nicolas » ou « Amandine », nous en consommons en moyenne 30 kilos par personne et par an ! Mais, lorsqu’il s’agit de les faire pousser dans le potager, les pieds de pommes de terre prennent beaucoup de place. Saviez-vous que ces tubercules comestibles pouvaient aussi se cultiver en sac, ou en pot, sur votre balcon, ou sur votre terrasse ? On va tout vous expliquer.

Retour sur l’histoire de la pomme de terre

Avant de vous parler de sa culture, retraçons, en quelques lignes, l’histoire de la pomme de terre, sans qui nous serions bien démunis, reconnaissons-le ! La pomme de terre est un tubercule comestible (qui pousse donc sous la terre) originaire de la cordillère des Andes (Pérou), où son utilisation remonte à environ 8 000 ans. Elle a été introduite en Europe, au moment de la découverte des Amériques, par les conquistadors espagnols qui l’ont rapporté de leurs voyages. En France, elle est d’abord réservée à la nourriture du bétail. De 1756 à 1763, un certain Antoine-Auguste Parmentier, prisonnier de la guerre des 7 ans, étudie les plantes et leurs vertus nutritives. Il s’intéresse à la pomme de terre, et réalisera de nombreux travaux prouvant qu’elle est un aliment destiné à l’être humain. Les différentes famines dont celle de 1789 permettent à la patate de se « démocratiser ». Mais, il faudra attendre l’année 1840 pour que la pomme de terre devienne un aliment de base de la cuisine française.

Comment cultiver la pomme de terre en pot ?

Pour récolter vos pommes de terre sur votre balcon, vous pouvez opter pour « la tour à pommes de terre ». C’est un système ingénieux, qui permet de planter sur 0,2 m², ce que vous planteriez sur 2 m² de platebandes au potager. Le concept est simple, puisqu’il suffit de planter les pommes de terre dans le pot, pour les récolter dans les bacs qui les accueillent. Les bacs disposent de petits dispositifs ingénieux pour faciliter l’arrosage. Au moment de la récolte, il vous suffit d’ôter les feuilles pour récolter vos pommes de terre directement dans les bacs prévus à cet effet. Vous pouvez trouver ces tours à pommes de terre sur Amazon (49,90 €), sur Lidl.fr (14,99 €) ou encore sur eBay (45,60 €).

GUSTA GARDEN Paul Potato Starter Tour de Pommes de Terre - 65 x 44 cm - empilable - Plate-Forme surélevée/planteuse/Pots de Fleurs pour Le Balcon, Le Jardin et la terrasse (4 Étages, Anthracite/Gris) Tour de pommes de terre professionnelle : avec notre Paul Potato, la culture des pommes de terre devient un jeu d'enfant. L'étage supérieur peut être utilisé comme mini-bac surélevé pour la... Meilleure Vente n° 1

Comment cultiver la pomme de terre en sac ?

Si la tour à pommes de terre vous semble trop grande pour votre consommation personnelle, vous pouvez aussi tester la culture en sac. Parfaits pour un balcon, ou un rebord de fenêtre, ils se présentent sous la forme de sacs cylindriques souples. Leur particularité réside dans le fait qu’ils disposent d’une « petite fenêtre » sur le bas pour surveiller vos plantations, dans un premier temps. Dans un second temps, la fenêtre peut s’ouvrir pour que vous puissiez récolter vos pommes de terre, mais également vos carottes ou vos navets. Vous trouverez ce type de sacs de plantations sur Amazon, Cdiscount, ou Lidl, à des prix divers et variés.

vounot Lot de 3 Sac de Plantation Non Tissé 43L avec Poignées et Fenêtre de Visualisation Fermeture Velcro pour Pomme de Terre Légumes Grande Capacité Ø35cm et Hauteur 45cm FAVORISER LA CROISSANCE DES PLANTES : Les sacs à plantations en feutre à base de polypropylène sont résistants, légers et respirants. Leur perméabilité à l’eau et à l’air évite l’eau... PromoMeilleure Vente n° 1

Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .