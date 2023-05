La pluie est un phénomène naturel et essentiel à la vie sur Terre. Depuis la nuit des temps, elle joue un rôle fondamental dans le cycle de l’eau, mais également dans la survie des êtres vivants. Parfois, elle est bénéfique lorsqu’elle permet l’irrigation des cultures. Dans certains cas, elle est dévastatrice, notamment lorsqu’elle est diluvienne. La force de l’eau est un phénomène inarrêtable et quand les pluies sont torrentielles, les conséquences sont parfois désastreuses. La mode est aux récupérateurs d’eau de pluie, qui se vendent comme des petits pains. Mais attention, cette eau de pluie n’est pas potable quand elle tombe du ciel, et il est interdit de la consommer telle quelle. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’était la pluie ? Comment se forme-t-elle et pourquoi ne serait-elle pas potable ? On va tout vous expliquer.

La pluie, qu’est-ce que c’est exactement ?

La pluie est un phénomène naturel qui se produit lorsque de petites gouttes d’eau tombent des nuages vers le sol. Il existe deux formes de pluie. La pluie stratiforme qui est légère, mais dure longtemps, couvrant une grande surface. Associée à des nuages de type « stratus », elle se produit dans les zones où la pression atmosphérique est basse. Comme pluie stratiforme, on peut citer la bruine ou la légère averse. Le second type de pluie est la pluie convective qui se produit sur des zones plus petites, ne dure pas longtemps, mais est souvent intense. Par ailleurs, elle est très localisée et se produit en raison de l’instabilité de l’air. Ce type de pluie est associé à des nuages de type « cumulus ». Ce sont les orages, les giboulées, les cyclones, etc. Les pluies peuvent prendre plusieurs formes : pluie, bruine, pluie verglaçante, neige, grésil, grêle.

Pourquoi l’eau de pluie n’est-elle pas si pure qu’elle y paraît ?

À l’état originel, l’eau de pluie est pure et très peu acide. Cependant, ce n’est plus le cas, lorsqu’elle est recueillie dans votre récupérateur d’eau de pluie. Pendant sa formation et lorsqu’elle tombe du ciel, l’eau de pluie absorbe différents éléments minéraux et polluants qui la contaminent. Par exemple, les pluies qui proviennent de zones agricoles ou fortement industrialisées ont plus de risques d’être contaminées par des substances nocives telles que les pesticides, les hydrocarbures, les métaux lourds, les oxydes d’azote, les dioxydes de soufre et les nitrates. De plus, l’eau de pluie qui arrive dans votre récupérateur provient d’un toit. C’est la raison pour laquelle elle peut se charger de bactéries et de microorganismes pathogènes. C’est pourquoi il est déconseillé de la boire.

De quoi se compose l’eau de pluie, et quelles sont les normes à respecter ?

Pour prouver qu’il ne faut pas consommer l’eau de pluie, notamment parce qu’elle est impropre à la consommation, le CIEAU a analysé l’eau d’un récupérateur. Cette analyse devrait nous aider à mieux comprendre les raisons de cette interdiction et des dangers potentiels qui peuvent en découler. Avant traitement, le pH se situe entre 7 et 8, si la norme maximale d’une eau potable est fixée entre 6,5 et 9,2. Jusque-là, tout va bien, mais les choses se compliquent ensuite.

L’analyse révèle, par exemple, que l’eau du récupérateur contient 6 mg/l de nitrates, un grand nombre de bactéries banales et un plus petit nombre de bactéries pathogènes. Or, pour qu’elle soit déclarée potable, l’eau ne doit contenir aucun de ces éléments. De plus, l’eau potable contient différents minéraux (calcium, sodium, potassium), mais les taux relevés dans un récupérateur d’eau sont si bas que l’organisme pourrait présenter des carences en ces minéraux. L’eau de pluie est une bénédiction pour arroser vos plantes, à condition qu’elle ne soit pas ruisselante d’un toit en fibrociment ni en plomb. Toutefois, elle n’est pas consommable en l’état, sauf et uniquement après traitement, analyse, voire reminéralisation.