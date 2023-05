Utiliser l’eau de pluie à la maison : comment la rendre potable et la reminéraliser ?

L’eau de pluie, quand celle-ci veut bien tomber, est un apport supplémentaire en eau, évitant ainsi d’utiliser l’eau potable pour diverses tâches. En France, les autorités sanitaires autorisent l’utilisation de l’eau de pluie pour arroser le jardin, laver sa voiture ou sa terrasse, et alimenter le lave-linge et la chasse d’eau. En revanche, côté consommation, pour des raisons sanitaires assez évidentes, il est interdit de consommer l’eau de pluie récupérée. Les autorités sanitaires considèrent que l’eau de pluie peut être chargée en bactéries, en nitrites… la rendant impropre à la consommation. Cependant, avec des analyses et le feu vert de l’ARS, l’eau de pluie peut être consommée. On vous explique comment faire pour consommer « légalement » votre eau de pluie et, par ailleurs, comment la reminéraliser.

Serait-il possible de rendre l’eau de pluie récupérée potable ?

L’eau de pluie récupérée dans un récupérateur, ou via le forage d’un puits, peut être consommée sous certaines conditions. En temps normal, avant d’arriver sur vos robinets, l’eau est filtrée, traitée et assainie. Ce qui n’est pas le cas de l’eau qui tombe du ciel ou de votre toit ! N’étant ni filtrée, ni assainie, l’eau de pluie peut « se charger en produits phytosanitaires dans l’air, et ruisseler sur un toit qui n’est pas propre, avec des fientes d’oiseaux ». Un rappel qui nous est fait par Marillys Macé, directrice générale du Centre d’Information sur l’eau (C.I.eau). Il est cependant possible de potabiliser l’eau de pluie, même si cela ne vous dispensera pas de la faire analyser.

Comment potabiliser l’eau de pluie ?

Si vous envisagez de potabiliser l’eau de pluie, sachez qu’elle ne doit ABSOLUMENT PAS être récupérée depuis un toit en plomb ou en plaque de fibrociment. Votre récupérateur doit également disposer d’un ou de plusieurs filtres afin que l’eau filtrée soit la plus propre possible. De plus, il est préférable d’opter pour un récupérateur enterré, car l’eau récupérée ne sera pas altérée par les fortes chaleurs par exemple. Patrick Baronnet consomme de l’eau de pluie depuis plus de 20 ans, sans avoir enregistré aucun dommage sur sa santé depuis.

Toutefois, sa citerne est équipée de plusieurs filtres en céramique contenant du sel d’argent et du charbon actif. Il a aussi placé des filtres sur chaque robinet de sa maison. Pour Patrick, son eau est bonne à boire, avec un pH à 6.9, soit un taux presque neutre grâce à l’alcalinité de ses cuves. Cependant, l’eau de pluie est très pauvre en minéraux puisque déminéralisée, et cela peut poser des problèmes pour la santé. Les eaux du robinet, ou en bouteille, contiennent des minéraux : calcium, magnésium, sodium. L’idée est donc de reminéraliser l’eau de pluie, si vous avez obtenu l’autorisation de la consommer.

Comment reminéraliser l’eau de pluie ?

La reminéralisation de l’eau de pluie est un processus différent de la filtration ou de la purification. Son objectif est de réintroduire des minéraux dans l’eau déminéralisée. Pour cela, les fabricants spécialisés dans le traitement de l’eau proposent des appareils appelés minéralisateurs. Ces dispositifs ressemblent à des porte-filtres classiques et sont équipés d’une cartouche reminéralisante. L’eau filtrée entre en contact avec cette cartouche et se charge en minéraux.

Il existe désormais des minéralisateurs à installer sous son évier. Une fois installé, il suffira de changer la cartouche reminéralisante, comme vous remplaceriez la cartouche filtrante de votre réfrigérateur américain. Voici quelques adresses qui vous permettront de vous procurer un minéralisateur. Pensez à vérifier la disponibilité des cartouches, qu’il faudra périodiquement changer. Par exemple, le minéralisateur de la marque Aquaphor est disponible sur Darty (359 €), Fnac (359 €), Amazon (294 €) ou eBay (297,48 €) *.