Quelle est la durée de vie moyenne d’un chauffe-eau (cumulus) ?

Prendre une douche d’eau froide en plein hiver, car le ballon d’eau chaude ne chauffe plus en raison de sa vétusté, peut être très compliqué. Voilà pourquoi il est important de connaître la durée de vie de cet appareil et de l’entretenir régulièrement. De plus, si vous n’entretenez pas votre ballon, non seulement il va consommer plus d’électricité, mais il va également peiner à vous fournir de l’eau chaude. Concrètement, lorsque la résistance est entartrée, pour les modèles électriques entre autres, cela va affecter sur ses performances. Cela se produit le plus souvent dans certaines zones où l’eau est dure.

La durée de vie moyenne des différents types de chauffe-eaux

La durée de vie des chauffe-eaux diffère en fonction des modèles. Celle des ballons d’eau chaude électrique et au gaz est de 10 ans en moyenne, mais peut atteindre 20 ans s’ils sont correctement entretenus et utilisés. Les chauffe-eaux solaires et à granulés, quant à eux, ont une durée de vie de 15 à 20 ans. Il est à noter que ce chiffre peut grandement varier selon la qualité de l’eau et l’entretien de l’appareil. Si l’eau est dure et que vous utilisez un modèle électrique, par exemple, elle risque d’endommager rapidement la résistance de l’appareil. En revanche, si elle est douce, le risque de corrosion est élevé pour la cuve.

Comment entretenir son ballon d’eau chaude pour prolonger sa durée de vie ?

Pour prolonger la durée de vie de votre cumulus et garantir son bon fonctionnement, vous devez régulièrement l’entretenir. La fréquence d’entretien diffère en fonction des modèles. Pour les chauffe-eaux électriques, il est conseillé de les entretenir tous les trois ans et une fois par an, si l’eau est très calcaire. Pour ceux au gaz, un entretien annuel est de mise. Hormis cela, il est important de vider le réservoir, au moins chaque année, afin d’éliminer l’accumulation de calcaire, mais également de remplacer l’anode de magnésium tous les deux ans. Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, pensez à utiliser un filtre et un adoucisseur d’eau pour prolonger la durée de vie de votre chauffe-eau. Pour finir, veillez à ne pas utiliser fréquemment le mode « marche forcée » et réglez la température du ballon de 50 à 55 °C, afin de ne pas trop le solliciter.

Quand faut-il changer son chauffe-eau ?

Plusieurs signes indiquent qu’un ballon d’eau chaude arrive en fin de vie et qu’il est temps de le remplacer. Il peut arriver que l’appareil fasse du bruit lorsqu’il y a des dépôts de calcaire dans le réservoir. Si le bruit est trop fort, il est probable que le chauffe-eau subit d’importants dysfonctionnements et il n’est plus nécessaire de l’entretenir. Il en est de même lorsque le réservoir est rouillé et que l’eau change de couleur et a un goût métallique.

Ici, un remplacement est nécessaire pour éviter que la cuve se fissure et provoque des fuites d’eau. Dès que vous remarquez une fuite, pensez à changer votre appareil au risque de faire face à un dégât des eaux. Et bien entendu, si votre chauffe-eau électrique a plus de 10 ans, il est temps de s’en procurer un autre. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .