Isoconfort, une nouvelle génération de laine de verre pour isoler « en douceur » les combles perdus

L’isolation d’une maison est primordiale pour éviter les déperditions de chaleur, nous ne vous apprenons rien. Et, selon l’ADEME, une isolation des combles est essentielle, notamment lorsque ceux-ci sont aménagés. Les combles directement exposés au froid et à la chaleur sont des espaces qu’il faut absolument isoler. Vous connaissez probablement déjà la marque Isover, grand spécialiste français de l’isolation. Après le succès de sa ligne IBR dédiée aux combles perdus, la société se tourne désormais vers les espaces habitables sous les toits pour proposer une solution d’isolation performante et confortable. En effet, Isover lance Isoconfort, une nouvelle gamme de laine de verre spécialement pensée et conçue pour les combles aménagées. Présentation.

La laine de verre Isoconfort qu’est-ce que c’est exactement ?

Pour qualifier la laine de verre Isoconfort, l’entreprise expose deux nouveaux avantages pratiques. En effet, elle est très douce au toucher, se découpe très facilement, et se manipule tout aussi aisément. Cela change des laines de verres lourdes qui s’arrachent plus qu’elles ne se découpent. De plus, la laine Isoconfort est fabriquée en France à partir de verre recyclé (de 50 à 80 %) et d’un liant 100 % biosourcé issu de l’industrie céréalière et sucrière. Le respect de l’environnement étant l’une des valeurs phares d’Isover, il eût été étrange que cette nouvelle laine de verre en soit autrement.

Quelques valeurs purement techniques de la laine de verre Isoconfort …

Ce nouveau matériau est une petite bombe isolante. En effet, la laine Isoconfort 35 Kraft est semi-rigide et répond parfaitement aux exigences du DTU 45.10 Isolation des combles de juillet 2020. Elle assure donc une parfaite isolation des combles comme d’autres endroits d’ailleurs. Techniquement encore, elle affiche un lambda de 35 en une seule couche d’isolant de 300 mm d’épaisseur (panneau de 200 × 120 cm). Quant à la résistance thermique affichée, elle est exceptionnelle, avec une valeur R de 8,55 m².K/W. Et, si l’idée vous prend de créer une isolation de 60 mm entre chevrons, elle est même capable d’atteindre un R de 10 m².K/W, assurant ainsi une isolation optimale et durable dans le temps. Enfin, et pour garantir une étanchéité à l’air parfaite, Isoconfort peut être associé à la membrane hygrorégulante Vario Xtra, aux adhésifs Vario Multitape et au mastic Vario Double Fit. Pour terminer, sachez que le fait qu’elle soit semi-rigide facilite la pose, et le découpage, même si l’on effectue seul les travaux d’isolation.

À propos d’Isover

Isover est une marque française, largement renommée dans le domaine de l’isolation thermique et acoustique. Fondée en 1936, elle appartient au groupe Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat durable. La marque Isover s’engage à fournir des produits de haute qualité répondant aux normes les plus strictes en matière d’efficacité énergétique et de confort thermique et acoustique. Enfin, et c’est très important, surtout pour celles et ceux qui engagent une rénovation thermique. Mais, aussi, pour isoler une maison passive, où l’écologie est le maître-mot, Isover accorde une grande importance à l’innovation et à la recherche pour développer des solutions toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement. Ses produits intègrent souvent des matériaux recyclés et des technologies avancées pour garantir une isolation efficace tout en réduisant l’impact environnemental. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : isover.fr. Que pensez-vous de cette innovation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .