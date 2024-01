L’entreprise française Biofib’Isolation propose un isolant biosourcé très innovant, en panneaux de chanvre

La filière des matériaux biosourcés pourrait considérablement contribuer à la décarbonation du bâtiment et à la réalisation de la neutralité carbone d’ici à 2050. Même si elle ne représente qu’environ 11 % du marché des matériaux de construction, elle connaît une croissance significative depuis 2016. Fabriqués à partir des ressources renouvelables d’origine végétale ou animale, les matériaux biosourcés présentent, en effet, une empreinte carbone nettement moins élevée que les matériaux traditionnels. Dans le domaine de l’isolation thermique, ils permettent de réaliser des isolants plus durables, plus respectueux de l’environnement et sans risque pour la santé. Des entreprises telles que Cavac Biomatériaux se spécialisent notamment dans la conception et la fabrication des solutions d’isolation biosourcées à base de fibres végétales. Décryptage.

Des isolants sains et performants à base de chanvre

Les isolants thermiques Biofib’Chanvre de Cava Biomatériaux sont obtenus par nappage de fibres de chanvre. Ils sont disponibles en panneaux semi-rigides et en rouleaux. Selon leur épaisseur allant de 100 à 200 mm, ils affichent une résistance thermique variant entre 2,5 et 5 m².K/W. D’après ce fabricant français, les solutions d’isolation en fibres de chanvre sont non irritantes et sans allergène. De plus, elles promettent un déphasage deux fois plus élevé que celui de la laine de verre, ce qui permet d’éviter la surchauffe en été et de profiter d’une température douce en hiver. Lors de leur installation, les professionnels peuvent les découper avec moins d’efforts.

Des isolants biosourcés en fibres de chanvre, de lin et de coton

Les solutions d’isolation thermo-acoustique Biofib’Trio combinent les propriétés uniques des fibres de chanvre et de lin produites localement, ainsi que celles du coton issu du recyclage. Leur performance thermique varie de 1,15 à 5,25 m².K/W en fonction de l’épaisseur des rouleaux ou des panneaux semi-rigides choisis (de 45 à 200 mm). Comme les isolants Biofib’Chanvre, les modèles en fibres de chanvre, de lin et de coton seraient capables d’assurer une régulation hygrothermique naturelle à l’intérieur d’un bâtiment. En cas de contact de la peau avec ces fibres naturelles, ils ne provoquent ni irritation ni allergie, selon le fabricant. Ces isolants compacts et légers seraient d’ailleurs faciles à manipuler, garantissant un bon confort de pose.

Les principaux atouts de ces produits d’isolation

Les isolants thermiques et acoustiques en fibres végétales sont certifiés par ACERMI, garantissant leurs performances techniques et leur stabilité. Ils ont obtenu de nombreuses autres certifications, dont celles de l’ISO 9001, de « Produit Biosourcé – Filière française » et de FDES. Ils sont étiquetés A+ en termes de qualité de l’air, ce qui signifie qu’ils n’émettent pas de polluants volatils au cours de leur utilisation. Imputrescibles, ils ne tassent pas et offrent une meilleure tenue mécanique dans le temps. Outre cela, ces solutions d’isolation sont éligibles aux certificats d’économies d’énergie. Tout au long de leur fabrication, elles ont subi plusieurs contrôles de qualité internes et audits externes. Elles peuvent être adaptées à des modes constructifs très variés.

Une approche à faible émission et en circuit court

En plus de leurs divers niveaux de performance adaptés aux différents besoins des utilisateurs, les solutions Biofib’Isolation seraient aussi appréciées pour leur aspect écologique et responsable. Tout d’abord, les matières premières utilisées, dont le chanvre, présentent un faible bilan carbone. Elles proviennent des agriculteurs locaux regroupés au sein de la coopérative agricole Cavac. De plus, toutes les étapes de fabrication des isolants biosourcés se passent dans la même et seule usine, basée à Sainte-Gemme-La-Plaine, en Vendée. L’entreprise Cavac Biomatériaux mise également sur un mode de production zéro déchet. Elle récupère et valorise toutes les parties du chanvre (fibres, chènevis, pailles, poussière, etc.). Plus d’informations : Biofib.com. Que pensez-vous de ces solutions d’isolation biosourcées ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .