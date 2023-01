HempWood, le premier isolant à base de chanvre et neutre en carbone pour construire des maisons sans chauffage

Ces dernières années, nous avons connu quelques pénuries et hausses de prix sans précédent. Des ruptures ou hausses de prix dues à de différents facteurs comme la crise sanitaire mondiale qui avait provoqué un arrêt de l’économie. Puis, vint la guerre en Ukraine, dont les conséquences immédiates ont été une crise de l’énergie. De ces événements a émergé une matière que l’on utilisait déjà, mais qui était plutôt discrète : le chanvre. De plus en plus de fabricants de pellets de bois ou d’isolants thermiques se tournent vers le chanvre. Facile à cultiver et à transformer, Cette matière première prend de plus en plus de place dans tous les secteurs (habillement, santé, alimentation, construction, etc.). Les pouvoirs du chanvre dans le domaine de la construction sont nombreux et Hempitecture, fabricant de matériaux non tissés, vient de mettre au point un isolant à base de chanvre qui pourrait révolutionner le secteur. Découverte.

Quelle est la mission d’Hempitecture ?

Si l’entreprise utilise le chanvre, c’est pour ses capacités optimales de séquestration du carbone. Cela permet de concevoir des produits de construction de haute qualité, qui ne sont pas néfastes à la santé ni à l’environnement. Hempitecture s’est donné pour mission d’utiliser uniquement des matériaux biosourcés et d’éliminer tous les matériaux synthétiques, souvent toxiques. Le Hempcrete, un béton de chanvre, et le HempWool, un isolant composé à 90 % de fibres naturelles visent à maximiser la durabilité et à réduire l’empreinte carbone des bâtiments. « Les bâtiments et leurs opérations génèrent environ 40 % de la consommation d’énergie mondiale et 40 % de son empreinte carbone, il est essentiel d’opter pour des alternatives plus durables avec moins de carbone incorporé. » selon le site spécialisé Inhabitat. Hempitecture entend donc réduire ses émissions grâce au chanvre.

Le HempWool, qu’est-ce que c’est exactement ?

Ce matériau, conçu par Hempitecture, est un isolant composé à partir de 90 % de fibres de chanvre et de 10 % de liant naturel. À l’heure actuelle, il est le seul isolant du marché négatif en carbone. En l’introduisant dans les nouvelles constructions, l’empreinte carbone est, de ce fait, considérablement réduite. Conçu sous forme de panneaux, le HempWool peut être manipulé sans gants, utilisé pour les sols, les plafonds ou les murs, fournissant un isolant acoustique et thermique sans émanation nocive. L’isolant peut également être adapté dans les camping-cars et s’avère un excellent choix pour les tiny-houses ou maisons pliables par sa légèreté.

Quelles sont les propriétés de la laine de chanvre ?

Nous avons pour habitude d’utiliser de la laine de verre ou de roche pour isoler nos intérieurs. La laine de chanvre s’impose de plus en plus pour sa durabilité, mais également pour ses performances énergétiques. La laine de chanvre possède une grande inertie thermique, cela veut dire qu’elle résiste parfaitement aux ponts thermiques et permet de garder la chaleur à l’intérieur de la maison.

Par conséquent, elle permet aussi des économies de chauffage, et pour ceux qui se chauffent au bois ou aux pellets, une consommation de combustible moins importante. La laine de chanvre est par ailleurs perméable à la vapeur, ce qui permet d’éviter la condensation, les moisissures et les dommages à la structure du bâtiment. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Hempitecture.