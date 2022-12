Le béton de chanvre, un matériau de construction moins polluant et moins cher

Le chanvre semble être une matière d’avenir. Nous connaissons déjà le chanvre pour l’isolation, les cosmétiques et plus récemment pour les pellets qui remplacent les pellets de bois. Depuis 1986, le chanvre s’invite aussi dans le béton. Le béton de chanvre est un matériau innovant inventé par Charles Rasetti qui, en 1986, mélange un liant minéral (chaux ou ciment) avec des particules de chènevotte (paille de chanvre). L’inventeur de ce nouveau béton utilise pour la première fois son nouveau matériau lors de la rénovation de la Maison de la Turque de Nogent-sur-Seine. Le béton de chanvre serait-il alors une alternative écologique au béton classique ? Comme une évidence ! Présentation.

Quels sont les premiers avantages du béton de chanvre ?

Le béton de chanvre est d’abord beaucoup plus léger que le béton traditionnel . Le béton traditionnel nécessite 2.2 t au mètre cube, alors qu’il ne faut que 340 kg pour le même volume en béton de chanvre.

. Le béton traditionnel nécessite 2.2 t au mètre cube, alors qu’il ne faut que 340 kg pour le même volume en béton de chanvre. Ce béton laisse passer beaucoup plus d’air, c’est un matériau perspirant qui permet de réguler le taux d’humidité naturellement. Étant également un isolant thermique naturel, il peut stocker la vapeur d’eau pour la redistribuer et, ainsi, améliorer les performances thermiques d’une habitation. Lorsqu’il fait froid, il stocke la vapeur d’eau, puis la libère lorsqu’il fait chaud et rafraîchit l’intérieur.

Par ailleurs, il est un isolant acoustique grâce à la structure caverneuse de la paille de chanvre qui peut absorber et affaiblir les sons.

Classé M10, ce matériau procure une meilleure résistance au feu, donc incombustible et une meilleure souplesse que le béton classique.

Les avantages écologiques du béton de chanvre

La liste des bénéfices du béton de chanvre est assez longue et ses qualités ne sont pas uniquement économiques, elles sont aussi écologiques :

Avec lui, plus besoin d’utiliser des raticides ou anti-rongeurs, le chanvre provoque une irritation mortelle pour les rongeurs qui le mangeraient. En revanche, il ne dégage aucun composé organique volatil pour l’homme et reste insensible aux moisissures.

Issu de filières françaises la plupart du temps, le chanvre est une matière locale facile à produire, une ressource renouvelable chaque année qui n’entraîne ni extraction de la terre, ni déforestation.

Enfin, le chanvre est biodégradable. Par conséquent, les déchets de chantier ne finiront pas brûlés en incinérateur, mais revalorisés pour de l’isolation ou des pellets de chanvre.

L’ensemble de ces caractéristiques font du béton de chanvre un matériau qui répond aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

Comment le béton de chanvre serait-il utilisé dans la construction ?

Le béton de chanvre est utilisé de plusieurs manières sur les chantiers. Il peut, par exemple, être façonné en bloc pour remplacer les parpaings de ciment et servir à monter un mur préfabriqué. L’utilisation du bloc de chanvre ressemble à celle de briques classiques. Le parpaing de chanvre se pose exactement comme le parpaing de ciment, mais il pèse beaucoup moins lourd. Le système s’appelle Biosys et s’installe par emboîtement à sec. Biosys est un système breveté qui apporter une solution écologique et facile à mettre en œuvre…

Le béton de chanvre peut indifféremment être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur pour réaliser des cloisons, des parois ou des murs préfabriqués. Il peut également être humidifié et servir de matériau projeté sur une structure bois ou métal avec un mélange chanvre / chaux pour une isolation par l’extérieur optimale. Le chanvre permet de multiples utilisations dans le bâtiment et que ce soit pour sa fabrication, ou lors de son utilisation, il est beaucoup moins polluant que le béton classique. Il sera probablement l’une des matières privilégiées lors de nouvelles constructions dans les années à venir.