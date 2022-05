Des chercheurs inventent une poutre colonne en bois innovante qui résiste au feu

Il y a quelques années encore, les bâtiments industriels étaient pour la plupart conçu à base d’acier ou d’aluminium, des matériaux métalliques qui étaient financièrement accessibles et résistants au feu… Les années passant, les constructeurs se sont tournés peu à peu vers le bois, un matériau plus écologique pour les charpentes de certains entrepôts ou de bâtiments publics. Le bois, comme on le sait, est un matériau durable, mais qui ne peut résister à un éventuel incendie. Des chercheurs de l’université de Lakehead se sont penchés sur la question et viennent de publier une nouvelle étude sur les résultats d’une connexion poutre-colonne en bois massif innovante, qui pourrait résister une heure de plus à un incendie, sans aucune intervention supplémentaire. Présentation.

La poutre-colonne résistante au feu c’est quoi ?

Cette innovation a été mise au point par le docteur Sam Salem, professeur agrégé et président du département de génie civil, avec l’aide de Cory Hubbard, l’étudiant diplômé. Ils ont développé et testé une connexion poutre-colonne en bois. Dans un article publié sur ScienceDirect, ils décrivent en détail leur innovation en termes de sécurité incendie.

Comme nous vous l’avons dit en préambule, le docteur Salem explique qu’actuellement, les concepteurs de bâtiments se tournent de plus en plus vers le bois massif pour des constructions de grande hauteur… Et ils peuvent atteindre des hauteurs comparables à ceux fabriqués en béton ou en acier. Leur poutre-colonne permettrait donc de renforcer la sécurité des bâtiments en cas d’incendie.

Comment se présente-t-elle ?

Concrètement, la poutre-colonne propose une nouvelle configuration de connexion: deux tiges d’acier entièrement cachées sont fixées mécaniquement dans des sections de poutres fabriquées en lamellé-collé. Le feu est évidemment un danger important pour ces bâtiments en bois. Et une heure de résistance supplémentaire peut laisser le temps au secours de circonscrire l’incendie avant que le bâtiment ne s’effondre… L’inventeur de cette poutre innovante explique : “Contrairement à la construction en bois à ossature légère, le bois massif comme les sections en lamellé-collé utilisées dans la connexion innovante poutre-colonne dans cette recherche se carbonise à l’extérieur lorsqu’il est exposé au feu tout en conservant sa résistance et en ralentissant la combustion.” Cette poutre innovante vient d’être brevetée au Canada et pourrait résoudre de nombreux problèmes liés à la sécurité incendie dans les années à venir !

Une poutre facile à fabriquer

Pour les concepteurs, ce nouveau matériau de construction est très simple à fabriquer, peut être reproduit à grande échelle et garde une esthétique parfaite sur une charpente. Pour eux, le concept pourrait plaire aux architectes, comme aux concepteurs car la poutre permet de gagner en sécurité, mais en toute discrétion. Les protections incendies sont généralement peu esthétiques et cette poutre innovante pourrait réellement changer la donne, tant en matière de protection qu’en matière de conception du bâtiment en lui-même. Le docteur Salem précise que la recherche a été financée par une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Et, qu’ils essaient désormais de promouvoir ce produit qui permettrait de sécuriser de nombreuses nouvelles constructions, même de grande ampleur.