Cette maison fabriquée avec des conteneurs de marchandises est conçue pour résister au feu de brousse

Les maisons fabriquées à partir de containers maritimes sont devenues en quelques mois très prisées des autoconstructeurs, mais également des architectes et designers. La matière première qu’offrent les containers est en effet une aubaine pour les constructeurs. Ils sont résistants aux intempéries, empilables, modulables, et moins coûteux qu’une construction traditionnelle. Mais ils ont également un dernier avantage, qui peut être très utile dan certaines régions du monde : ils résistent aux incendies. C’est à partir de ce constat que le cabinet canadien Rama Architects a décidé de concevoir un modèle de maison container qui pourrait résister aux feux de brousse. La maison ainsi imaginée par le cabinet se situe à Church Point, une banlieue de la région des plages du nord de Sydney, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, une région particulièrement touchée par les incendies. Présentation.

Container House, la bien nommée !

Rama Architects estime que la réaffectation des containers maritimes est un excellent moyen de créer une maison robuste, financièrement abordable et durable. Pour réaliser la construction, Elo Silo a travaillé sur les dimensions existantes des containers afin de maintenir leur intégrité structurelle. En les empilant les uns sur les autres, ils ont pu fabriquer une maison résistante aux feux de brousse, leur principal objectif. De plus, la Container House s’intègre parfaitement dans la forêt environnante. Thomas, l’un des architecte explique : “Le désir n’était pas seulement d’une esthétique passionnante qui pouvait être créée, mais aussi d’un aspect abordable et efficace dans le temps.” Le défi était donc de pouvoir apporter rapidement ces containers avec une grue, puis de les aménager.

L’extérieur de la Container House

Difficile de dire combien de containers maritimes forment cette maison; ils sont empilés les unes sur les autres et imbriqués de manière à former de petits espaces intérieurs. Certaines parties des containers, situés sur la partie supérieure, semblent comme suspendues dans les airs ! L’entrée se fait sur l’un des petits côtés d’un container par un simple escalier en bois brut. Les concepteurs ont choisi un mélange de bardage bois et de peinture noire pour l’aspect extérieur de la Container House. Il faut monter à l’étage (par l’extérieur) pour découvrir le joyau de cette maison: deux terrasses magnifiques; la plus élevée est en fait un patio qui donne directement dans le salon, et la terrasse du bas possède une superbe piscine invisible de l’extérieur de la maison… Magnifique réalisation de l’extérieur !

Un petit tour à l’intérieur

L’impression de grands espaces, malgré la petite surface des containers, ne déroge pas à la règle encore une fois… Une fois dedans, tout semble immense, et des fenêtres disséminées partout éclairent la totalité de la maison… Les propriétaires semblent aimer le confort et les grands meubles modernes, comme cette immense banquette qui s’étale sur toute la largeur du salon, entourée d’immenses baies vitrées… Il doit faire bon y lire un bon livre ! Tout le reste de la maison est aménagé dans des couleurs claires, et l’espace est totalement optimisé. Dans la cuisine par exemple, la partie électroménager se trouve tout du long d’une paroi, et un îlot central a été installé.

Il sert d’un côté de plan de travail avec l’évier, et de l’autre de table pour prendre un repas, ou d’un bureau pour travailler. La chambre et la salle de bain semblent plus petites, et l’ameublement y est minime, mais on adore la baignoire juste devant une fenêtre sans vis-à-vis, qui prend toute la largeur de la construction… Une chouette maison container non ? Plus d’infos : ramaarchitects.com