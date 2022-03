Mansfield Container House : avec ses façades rabattables, cette maison container est entièrement modulable

Dans l’architecture moderne, de plus en plus de nouveaux habitats axés sur la récupération, le recyclage et l’écologie apparaissent. Earthship ou autoconstruction, de nombreux propriétaires se tournent vers des habitations qui étaient considérées comme de bric et de broc il y a encore quelques années. C’est le cas des maisons containers, que l’on utilisait auparavant comme cabane de chantier, et encore ! Aujourd’hui, le container maritime déclassé est devenu une matière première très recherchée qui permet de superbes réalisations. Un architecte australien, Robbie Walker, nous prouve encore une fois qu’avec deux containers maritimes, il est possible de concevoir une superbe maison en L. Et cette maison container cache un magnifique secret… Découverte !

La Mansfield Container House

Robbie Walker est un architecte basé à Melbourne en Australie, dans les contreforts des Alpes Victoriennes. Pour réaliser sa jolie maison, il a réuni deux containers maritimes inutilisés pour les transformer en splendide demeure. Il a choisi de construire sa maison hors réseau, et ne dépend donc pas des réseaux électriques et d’eaux. Sa petite maison container lui permet des vacances en famille ou des retraites solitaires. Elle s’appelle Mansfield Container House, tout simplement parce qu’elle se trouve dans la ville de Mansfield. Elle se compose de deux containers de 20 pieds, pour une surface totale de 30 pieds carrés, que le propriétaire a placé en L, de manière à créer un espace terrasse au centre des deux containers. Pour la décoration, l’architecte souhaitait conserver le profil industriel des containers, il a donc juste recouvert les murs extérieurs de peinture, laissant le métal apparent.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Pour l’intérieur de sa maison, Robbie a choisi également de laisser apparaître le côté brut du container. Ainsi, il a recouvert tous les murs de plaques de contreplaqué naturel et poli. Dans l’un des containers se trouve la chambre principale qui peut accueillir deux personnes dans un double lit rabattable. Pour gagner de l’espace, le propriétaire a choisi d’installer la salle de bain dans cette partie de la maison, l’autre gardant un secret plutôt sympa ! La Mansfield Container House fonctionne à l’énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, ainsi qu’un générateur qui permet de stocker de l’énergie. Pour l’eau, il a installer des récupérateurs qui peuvent permettre d’accumuler 1000 litres d’eau.

La cerise sur le gâteau ?

Quel intérêt de cette maison container ? Nous en avons déjà présenté quelques-unes, mais aucune n’avait encore cette particularité: Robbie a installé ces containers en angle droit, mais il ne s’est pas contenté d’une simple terrasse. En effet, les deux monstres d’acier sont reliés par un pont hydraulique qui se plie ou se déplie en fonction des besoins. La terrasse est elle aussi rabattable, de telle sorte que l’on peut profiter de l’extérieur en toutes saisons. L’hiver, la terrasse se referme et forme un mur pour un espace dans lequel se trouve une grande cheminée. La paroi du container s’ouvre et se referme laissant entrevoir le panorama l’été, ou une grande pièce à vivre avec une cuisine intégrée. C’est chouette cette terrasse cachée non ? Plus d’infos : robbiejwalker.com