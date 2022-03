Ils découvrent deux containers abandonnés (et rouillés) qu’ils transforment en luxueuse maison à deux étages

Si vos futures vacances vous mènent en Australie, et plus précisément dans la ville de Litchfield à 70 kilomètres de Darwin, vous pourriez bien découvrir une petite merveille d’hébergement. Vivienne et Roger Latham, ont un jour eu le coup de foudre pour cette région située dans un cadre très luxuriant. Et devant le manque d’hébergements de luxe dont souffrait la région, ils se sont lancés dans un projet un peu fou: en réunissant deux containers maritimes, ils ont créé un véritable oasis confortable et chic avec une vue imprenable sur la brousse environnante. Découverte de ce lieu magique et étonnant !

Pourquoi cette idée de réunir deux containers ?

Les deux australiens aimaient beaucoup voyager en famille et découvrir leur si grand pays… Au détour d’un séjour à Litchfield, en plein cœur de la brousse australienne, ils ont découvert deux vieux containers maritimes, rouillés, tordus, et laissés à l’abandon. En voyant ces deux containers abandonnés, ils ont du se dire qu’ils pouvaient peut-être les réhabilités en hébergement de luxe, qui manquaient alors cruellement dans cette région, pourtant située à quelques kilomètres seulement des majestueuses chutes du Parc National de Lichfield. Après quelques mois de travaux, et, probablement un joli budget, ils ont fait sortir de terre une magnifique maison à étages, avec deux containers qui semblaient condamnés à se désintégrer dans la jungle, dans quelques milliers d’années…

Comment ont-ils réuni ces deux containers ?

Cette superbe maison peut être réservée sur le site officiel, moyennant 200$ la nuit pour deux personnes… Le luxe se paie évidemment ! Les propriétaires ont privilégié le confort et offrent à leurs hôtes une grande chambre très confortable, une salle de bains, une cuisine, un salon et un espace extérieur avec barbecue. Depuis l’étage de la maison, c’est une vue imprenable sur la brousse australienne qui s’offre aux visiteurs. Les containers sont en fait disposés en L; celui du bas vient s’encastrer sous l’ordre sur la moitié de sa surface. La partie du container du haut, qui se trouvait dans le vide, a été transformée en une terrasse abritée et un petit coin barbecue a été ajouté. Sur le container du bas, on peut apercevoir une superbe terrasse qui offre la vue tant espérée… Terrasse qui est également abritée par une avancée formée par le toit du container supérieur.

Et à l’intérieur, c’est comment ?

La maison container semble très confortable, meublée avec goût dans un style épuré. La chambre entourée de baies vitrées donne l’impression de dormir à la belle étoile, et offre une vue magnifique sur le paysage. Les réveils à l’aube pour observer la nature doivent être des moments magiques, tout comme les nuits étoilées d’ailleurs ! La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, d’un vasque et de toilettes classiques apparemment. Pour cuisiner, les propriétaires ont choisi un blanc immaculé pour les éléments disposés en face-à-face, pour le gain de place et pour la fonctionnalité. Enfin, une deuxième chambre plus petite vous permettra de partager le séjour avec votre famille. Vous pourrez profiter des deux magnifiques espaces extérieurs dont dispose la maison container de Rakuta, en Australie. Il semblerait aussi que pour le prix de la nuitée, les hôtes reçoivent une carafe filtrante, des œufs et du bacon pour le petit-déjeuner, ainsi que du lait, des yaourts et une friandise dans le réfrigérateur. Plus d’infos : hideawaylitchfield.com