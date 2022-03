La “Petite Machine à Habiter”, une superbe et féérique Tiny House extensible

Vous ne le savez peut-être pas, mais la toute première tiny-house a été inventée par l’architecte français Le Corbusier dans les années 50. L’architecte l’avait surnommée son petit château, un cabanon de 10 m² située à Roquebrune Cap Martin. La tiny-house du Corbusier n’était pas mobile, mais le concept de la petite maison semble bien français… C’est en hommage à ce petit château que la tiny-house de Gauri Ma et Nirvana, un couple australien, a décidé de construire sa « Petite Machine à Habiter » … Une petite maison absolument charmante qui semble presque magique ! Avec ses formes arrondies et sa terrasse posée au milieu d’un jardin bucolique, elle est absolument charmante et magnifique… Découverte.

C’est presque une œuvre d’art !

La Petite Machine à Habiter est conçue selon les principes de la géométrie sacrée, et se distingue par son design et ses finitions très artistiques. Elle dispose également de deux murs ouvrants (pop-out) qui permettent d’agrandir l’espace lorsque la météo le permet. Et cette tiny-house n’est pas le fruit d’un constructeur professionnel, mais celui des deux occupants de la maison. Seul le châssis en acier et la remorque ont été fabriqués par des professionnels, tout le reste a été construit des mains de Gauri Ma et Nirvana. Après plus de douze mois de labeur, les heureux propriétaires ont pu emménager dans leur « maison magique » !

Des bricoleurs hors pair

A voir le résultat de leur tiny-house, les heures passées à la construire n’ont vraiment pas été vaines… Et ce qui saute d’abord aux yeux, c’est la « joie » qui se dégage de cette superbe tiny: des couleurs vives partout, à l’intérieur comme à l’extérieur; des fenêtres rondes qui nous rappellent celle d’une maison de hobbit et une décoration très personnelle. L’intérieur est à l’image des propriétaires, et même s’il change un peu des intérieurs minimalistes et monochromes de ce que l’on voit habituellement, il est parfaitement pensé pour ne pas encombrer l’espace ! A l’arrière de la maison se trouve une salle de bain avec une douche et un WC à compost, auquel on peut d’ailleurs accéder depuis l’extérieur !

Quelques données techniques sur la Petite Machine à Habiter

Sur une surface totale de 32 m², elle est une « grande » tiny-house, dont la surface tourne généralement autour de 20 m². Elle pèse 5 tonnes, mais cela ne l’empêche absolument pas d’être mobile et donc de pouvoir être tractée et déplacée. Et pour cela, il suffit de replier les murs latéraux pour qu’elle revienne à sa largeur d’origine. A noter que les deux panneaux qui s’ouvrent permettent de doubler la surface habitable.

Une tiny écologique évidemment !

Outre le principe respecté de l’autoconstruction, les propriétaires ont aussi opté pour des panneaux solaires et des récupérateurs d’eau. Le couple voulait pouvoir voyager avec leur maison, sans qu’ils n’aient de loyer à payer ou de déménagement à prévoir à la fin de leur bail de location. Ils ont donc retroussé leurs manches et se sont attelés à la tâche ! Tous les matériaux utilisés pour la construction sont recyclés ou récupérés au fil du temps… Tous ces efforts permettent au couple de disposer de tout le confort nécessaire pour vivre en harmonie avec leurs valeurs !

Combien leur a-t-elle coûté ?

Le couple dispose donc d’une chambre, d’une salle de bain, d’une cuisine parfaitement aménagée, d’un espace de vie et de nombreux rangements… Comme la plupart des espaces intérieurs peuvent devenir des espaces extérieurs, ils ont économisé sur la conception de terrasse. Leur jolie maison leur aurait coûté la somme de 45 000€ environ, remorque et structure en acier compris. Soit un peu moins de 1500€ du mètre carré, ce qui est un prix tout à fait raisonnable !