Rosie : une magnifique maison hors réseau composée de 5 containers au cœur de la nature

Une maison au milieu de nulle part, dans un cadre verdoyant, qui serait autonome en eau et en électricité ? C’est apparemment le rêve ultime de nombreux futurs propriétaires… Et ce ne sont pas les constructeurs de tiny-houses qui diront le contraire !

Si les tiny-houses ont le vent en poupe en ce moment, un autre style de maison autonome fait peu à peu sa place sur le marché: les maisons containers sont parmi les moins chères à construire et les plus rapides à habiter également. En Nouvelle-Zélande, Rosie s’est lancée dans l’aventure de la maison container, en en reliant cinq pour en faire une superbe habitation. Présentation.

5 containers pour une maison

C’est dans la région de Coromandel, en Nouvelle-Zélande que Rosie décide d’installer sa petite habitation: avec 5 containers reliés les uns aux autres, elle dispose d’une superbe maison totalement autonome en énergie et en eau. Pour l’électricité, ce sont des panneaux solaires disposés sur les 3 containers principaux qui alimentent la maison de Rosie.

Trois containers accolés pour former la pièce à vivre, et deux de part et d’autre pour former une terrasse imbriquée au milieu, me tout relié par une superbe passerelle en bois qui donne un cachet « nature » à l’ensemble.

Pour l’eau, Rosie a installé deux immenses réservoirs qui peuvent contenir 2500 litres en tout. Evidemment, cette eau ne sera pas utilisée pour les toilettes puisque celles-ci sont sèches. Ecologique jusqu’au bout cette charmante demeure !

Une petite visite à l’intérieur ?

Si l’on en croit les photos publiées, Rosie doit être une passionnée de lecture, puisqu’une grande partie de l’un des containers fait office d’immense bibliothèque. La cuisine est spacieuse et aménagée de manière à dégager suffisamment d’espace malgré la contiguïté des containers. Tout est disposé sur les parois afin de libérer de l’espace au centre de la pièce. Et c’est une vraie réussite !

Enfin, les 5 parties disposent d’immenses baies vitrées qui permettent de laisser entrer la lumière naturelle, et offrent accessoirement une vue imprenable sur les magnifiques paysages néo-zélandais. Une maison container hors norme, qui donnerait presqu’envie de quitter une maison traditionnelle pour partir à l’aventure !

Quelle est la réglementation française ?

Pour installer un container dans votre jardin, en faire un abri ou une pièce annexe, il va falloir respecter quelques règles d’urbanisme. Comme pour les abris de jardin, la construction à partir de containers doit respecter les conditions suivantes :

Moins de 5 m² de surface de plancher : aucune demande d’autorisation nécessaire.

Entre 5,01 m² et 19,99 m² de surface de plancher : une déclaration préalable de travaux doit être faite en mairie. La mairie de votre domicile dispose d’un délai d’un mois pour l’accepter ou le refuser. Sans réponse sous 30 jours à partir de la date de dépôt, la demande sera considérée comme acceptée.

Plus de 20 m² de surface de plancher : une demande de permis de construire est obligatoire. Le délai d’instruction pour un permis de construire est de deux mois au maximum.

Au-delà d’une surface de 150 m², il est nécessaire de faire un intervenir un architecte si vous envisagez la construction d’une maison container. Le prix moyen pour une maison container varie de 1000 à 1800€ le m² en France, tout dépend des constructeurs.