Ils réunissent deux Tiny-Houses par une véranda et le résultat est magnifique !

Dans l’univers des tiny-houses, certains concepteurs ne manquent vraiment pas d’imagination… Le modèle Ohana conçu par Vivocollectiv est un modèle novateur qui permet de réunir deux petites tiny en une seule grande maison, et le secret réside dans le fait que les deux parties sont unies par une immense véranda. Une sorte de pont de verre qui permet donc d’agrandir l’espace, tout en conservant l’esprit tiny house ! Sur le site Vivacollectiv, vous pouvez même découvrir un plan de la double tiny et de sa véranda. L’idée est plutôt ingénieuse, et le rendu , juste magnifique. Présentation.

L’idée de Carol et Clay

Ce couple originaire d’Hawaï s’est fait aidé de la célèbre émission de télévision américaine, Tiny Houses Nation pour construire leur petit paradis. Dans cette émission, les propriétaires font appel à des professionnels de la tiny-house, pour construire des maisons originales et vraiment splendides. D’ailleurs, si l’émission vous intéresse, sachez qu’elle est disponible sur Netflix et que vous y découvrirez de véritables merveilles… Mais, revenons à Carol et Clay, qui souhaitaient une maison suffisamment grande pour accueillir toute leur famille qui comprend le couple et deux enfants. Au départ, ils avaient deux tiny-houses, chacune posée sur une remorque… Mais l’idée était de réunir les deux en une seule et ainsi, agrandir l’espace. Les designers de l’émission ont donc fait appel à des architectes qui ont réalisé une magnifique véranda entre les deux tiny-houses existantes.

Visite guidée de la Ohana

La tiny-house reliée par une véranda de Carol et Clay se trouve à Aloha (Oregon), une coïncidence puisque le couple est originaire d’Hawaï, où Aloha signifie « Bonjour » ! Ils ont donc baptisé leur tiny d’un nom hawaïen : Ohana, qui signifie Famille. Au départ du projet, chacune des tiny-houses posées parallèlement l’une à l’autre a une surface de 16 m²; en ajoutant cette verrière de 22 m², ils ont désormais une surface de 55 m² en comptant la terrasse ouverte ! A l’intérieur de la véranda, qui se trouve donc au centre de la structure, c’est la pièce de vie qui a été aménagée…

Une grande salle à manger pour toute la famille ! C’est quasiment une œuvre d’art qui s’inspire de la Maison au Bord de l’Eau, construite grâce à la marque Louis Vuitton. Dans cette pièce de vie, on retrouve tout le confort moderne, avec un canapé confortable, de nombreux rangements et un électroménager à la pointe de la technologie… Pour cette fois, les propriétaires n’étaient pas très axés sur l’écologie, mais plutôt sur le concept de la petite maison originale.

Que deviennent donc les deux tiny-houses de départ ?

La première tiny-house propose les pièces d’eau, c’est donc dans cette partie que l’on trouve la salle de bain et la cuisine… Pour le côté pratique, la chambre parentale se situe elle-aussi dans cette « aile » de la maison. De l’autre côté, les propriétaires ont souhaité aménager les chambres des enfants et le salon. D’ailleurs, les chérubins bénéficient même d’une salle de jeux, ce qui est finalement assez rare dans de si petits espaces… Les deux designers stars de l’émission, John Weisbarth et Zack Giffin, ont encore une fois fait un boulot exceptionnel ! La Ohana est magnifique non ? Plus d’infos : Ohana Tiny House (Facebook)