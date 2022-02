Tiny House : cette entreprise bretonne fabrique des “Double Tiny” pour les familles nombreuses

Si vous ne connaissez pas le terme « tiny-house », c’est probablement que vous venez d’une autre planète ! Ces petites maisons écologiques arrivées en France en 2014 sont devenues en quelques années des habitations alternatives très prisées de nombreux français. Elles offrent des habitations confortables, à un coût raisonné et raisonnable, dans un délai de construction (ou de livraison) plus court. Les tiny-houses sont également souvent l’occasion d’un retour aux sources, à la nature. Dans la ville de Le Bignon (44) se trouve une entreprise spécialisée, Ideal Tiny, qui vient de lancer un nouveau modèle: la Double Tiny vient compléter le catalogue déjà bien fourni de l’entreprise et nous vous proposons de la découvrir.

Ideal Tiny c’est qui ?

Ideal Tiny vous propose de vivre “l’expérience de l’habitat nomade, dans un hébergement authentique, pour un quotidien sans contrainte, partout où vous le souhaitez”. Fondée en 2019, et située au Bignon, cette entreprise construit et vend des tiny-houses aux particuliers comme aux professionnels. Du débit à l’ameublement en passant par l’assemblage, toutes les micromaisons sont conçues dans leurs ateliers de 4000 m². 36 salariés se donnent corps et âmes pour fabriquer des tiny-houses de fabrication française, en privilégiant toujours l’utilisation de matériaux locaux ou français.

La nouvelle tiny-house : Double Tiny

Ce nouveau modèle voit les choses en « plus » grand puisqu’il permet de réunir deux tiny-houses pour n’en former qu’une seule. Les tiny-houses se réservent généralement aux personnes seules ou aux couples sans enfants, mais c’est plus difficile d’investir les lieux avec une famille nombreuse… Cette Double Tiny s’adresse justement à ces dernières, jusque-là quelque peu exclues de ce concept.

L’ensemble se compose d’une tiny-house sur remorque de 7.80 mètre sur 2.55 mètres et d’une autre tiny, elle aussi sur remorque, de 8.40 mètres sur 2.55 mètres. A elles-deux, elles forment un « T » et communiquent entre elles par une terrasse abritée d’une pergola. Au total, ce sont donc 35,2 m² qui s’offrent aux propriétaires, de quoi accueillir six personnes tout de même ! Une petite révolution dans le monde des tiny, car généralement elles ne dépassent pas 20 m².

“Nous avons réalisé cette Tiny car nous souhaitions innover et permettre à un plus large public de profiter de la vie en Tiny House. C’était un challenge vraiment motivant !” Nous explique Lina Bourhis

A l’intérieur c’est comment ?

Comme nous vous l’avons dit, la Double Tiny se destine aux familles nombreuses. Elle dispose donc de six couchages réparties entre une chambre parentale et deux chambres séparées. On retrouve également une belle cuisine pour concocter de bons petits plats à toute la famille, ainsi qu’une salle de bain suffisamment spacieuse pour tous.

Comme tous les modèles proposés par Ideal Tiny, le dernier est entièrement personnalisable et livré clés en main. Il est donc possible de choisir la structure, l’habillage, les matériaux et bien sûr de l’aménager en fonction de vos désirs. Pour toutes demandes de renseignements ou de devis, contactez Ideal Tiny sur contact@ideal-tiny.fr .

Et le plus petit des modèles, ça donne quoi ?

Nous vous avons présenté le plus grand des modèles du catalogue, la Double Tiny, mais nous avions envie de nous arrêter un instant sur le plus petit : la Slow Box ! D’une surface de 5m², vous n’aurez pas besoin de permis de construire pour l’installer dans votre jardin… Idéalement, elle peut faire office de bureau pour télétravailler, ou de cuisine d’été pour les apéros entre amis qui arrivent d’ailleurs bientôt ! Elle ressemble à une petite paillotte de plage et elle est juste adorable.