Rising Sun : la conception très ingénieuse d’une maison construite avec un unique container (avec plans)

Les conteneurs d’expédition sont comme leur nom l’indique, destinés aux transports maritimes des marchandises. Mais, depuis quelques années, alors qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir un prêt immobilier, beaucoup se tournent vers d’autres possibilités. La maison conteneur, comme la tiny house, deviennent alors des possibilités de devenir propriétaires, plus accessibles que des maisons traditionnelles. L’entreprise américaine UnContained Dreams vient d’inaugurer sa petite maison conteneur, baptisée Rising Sun. Design soigné, meubles sur mesure, voici ce qui la caractérise. Et, si vous souhaitez vous lancer dans l’autoconstruction, les plans sont également disponibles. Petit tour de cette ravissante maison conteneur ? C’est parti.

Présentation de la maison conteneur Rising Sun

La maison mesure 20 mètres de long, ce qui est la taille standard d’un conteneur maritime de grande taille. Elle mesure 2,92 mètres de haut sur seulement 2,4 mètres de large. Cette grande caisse métallique, comme toutes les maisons conteneurs, pose un problème quant à l’isolation. Chez UnContained Dreams, ils l’ont résolu par l’utilisation de mousse isolante à cellules fermées sur le plafond, les murs et le sol. Pour la lumière, le conteneur maritime a été découpé à plusieurs endroits pour y insérer des portes, et plusieurs fenêtres agrémentées de garnitures en bois. Du côté des fonctionnalités, celle-ci se dote d’une unité de climatisation, qui permet de réguler au mieux la température.

Un petit tour à l’intérieur ?

En entrant, vous tombez directement sur le salon, qui est aussi la pièce à vivre. Ce dernier a été aménagé pour un accueil spacieux et surtout confortable. On peut, par exemple, y trouver un futon en noyer sur mesure qui peut être transformé en un lit double. La table, elle aussi, en noyer, se trouve face au canapé. Le tout est baigné de lumière grâce à une grande fenêtre sur le côté. Le salon dispose également d’un petit coin télévision, qui se trouve accrochée au mur, puisque l’économie de place est primordiale dans ce type d’habitation. La visite se poursuit par la cuisine, en enfilade, espace restreint oblige, dans laquelle on retrouve les électroménagers, ainsi qu’un réfrigérateur/congélateur, un four avec une cuisinière alimentée au propane, un four à micro-ondes, un évier, des étagères et des armoires. Elle comprend par ailleurs une table à manger pour cinq adultes.

Suite de la visite !

La visite se poursuit par les toilettes, UnContained Dreams a même réussi la prouesse de les séparer de la salle de bain. Les toilettes jouxtent la salle de bain, dans laquelle on retrouve les éléments essentiels, une douche, un lavabo et quelques rangements réalisés sur-mesure, comme la totalité des meubles de la maison conteneur. Terminons la visite par le fond de la maison conteneur, où se trouve l’espace nuit. Dans cette chambre parfaitement agencée et spacieuse, on retrouve un lit double, des espaces de rangement intégrés, destinés aux chaussures et aux vêtements des propriétaires.

Enfin, La chambre est pourvue de deux tables de chevet intégrées, bénéficiant d’un éclairage dédié. De plus, elle dispose d’un petit espace bureau astucieusement monté au mur, offrant ainsi la possibilité d’être utilisé comme un bureau à domicile pratique et fonctionnel. Plus d’informations, rendez-vous sur le site uncontaineddreams.com, une visite virtuelle est disponible sur cette page et les plans complets sont disponibles ici. Que pensez-vous de cette petite maison conteneur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .