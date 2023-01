Déperdition thermique : 3 produits d’isolation (portes et fenêtres) en forte promotion

Avoir un système de chauffage est indispensable pendant l’hiver même si cela augmente généralement la facture d’électricité. Pour rester au chaud tout en faisant des économies, il est possible d’utiliser des produits d’isolation thermique pour isoler les murs, les portes et les fenêtres. En effet, les isolants thermiques ont pour fonction de maintenir l’intérieur du logement à une température confortable tout en empêchant les fuites de chaleur. Il existe plusieurs types d’isolants thermiques, mais les trois modèles cités plus bas sont des produits de grande marque et figurent parmi les moins chers actuellement sur le marché.

L’isolant thermique, une innovation qui permet d’économiser de l’énergie

L’isolant thermique est un matériau utilisé pour limiter les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur d’une habitation. Grâce à l’isolation thermique, la température intérieure est maintenue tout en n’utilisant que la quantité d’énergie nécessaire. Pour réduire la consommation d’énergie relative au chauffage pendant l’hiver, il est possible d’isoler le plancher, le sous-sol, la toiture et les combles pour que la chaleur ne puisse pas s’échapper. Parmi les isolants thermiques les plus courants, il y a la laine de verre, la laine de roche ou encore le polystyrène. Ils ont pour effet de limiter la perte de chaleur. Au niveau des fenêtres, il est possible d’opter pour des doubles, voire des triples vitrages.

Le rouleau d’isolation thermique en aluminium réfléchissant

Il s’agit d’un rouleau thermoréflecteur de 50 m de long pour 1,20 m de large et 5 mm d’épaisseur. Il est composé d’une double couche de feuille d’aluminium thermo-laminée de mousse de polyéthylène ignifugé. L’isolant a une conductivité thermique de 38 mW/m C à 10 C et une résistance thermique de 0,113 m² K/W. Cette invention est aussi idéale pour une bonne isolation acoustique ou pour fabriquer un réflecteur de chaleur pour les chauffages. Le rouleau pour isolation thermique en aluminium est actuellement en promotion chez Cdiscount. Profitez-en, il est proposé à un prix de 184,90 € au lieu de 349,90 € pour le moment.

La mousse expansive Rubson White TEQ 500 ml

La mousse expansive de la marque Rubson a été inventée pour l’isolation thermique et phonique. De couleur blanche, elle est excellente pour adhérer à presque tous les types de matériaux. De plus, elle s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et résiste parfaitement à l’humidité et au vieillissement. La mousse expansive Rubson est conçue à partir de polyuréthane. Par ailleurs, elle s’applique au niveau des cadres des portes et fenêtres et permet aussi d’isoler les canalisations ou encore certains combles de la maison. Elle a un temps de séchage rapide allant de 6 à 8 min au toucher et d’environ 50 à 70 min au complet. Ce produit est disponible sur Cdiscount à un prix de 11,99 €.

La bande de joint D-Profil

La bande de joint multifonction est une innovation pour calfeutrer efficacement les portes et fenêtres. C’est un isolant de haute qualité de 6 m de long qui permet de lutter contre les bruits et les intempéries. Il résiste dans le temps et lutte contre les infiltrations du vent ainsi que contre le vieillissement des joints des portes et fenêtres. Cette bande peut être utilisée aussi bien sur les portes métalliques que sur les portes en verre, en bois ou en plastique. Elle est disponible à un prix de 12,99 € au lieu de 25,99 € sur Cdiscount.