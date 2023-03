Low-tech : 3 inventions et astuces pour lutter contre les dernières vagues de froid de l’hiver

L’Observatoire national de la précarité énergétique affirme que 46 % des 18 à 34 ans peineraient à régler leur facture d’électricité. Avec l’envolée des prix, difficile de vivre confortablement, surtout en ces temps d’hiver qui nous contraignent de dépenser encore plus pour le chauffage. Pour terminer cette saison, nous vous proposons ainsi quelques solutions économiques et simples à réaliser afin d’apporter un peu de chaleur dans votre quotidien. Ces techniques ont été présentées lors d’un atelier tenu à Paris, en janvier dernier.

La bouillotte sèche

La bouillotte a déjà traversé de nombreuses générations en apportant chaleur, réconfort et apaisement. Saviez-vous qu’il était possible d’en fabriquer soi-même, un modèle « sec » qui n’a pas besoin d’être rempli d’eau ? Tout ce dont vous aurez besoin, c’est un morceau de tissu en coton, des graines et des compétences élémentaires en couture. Commencez par tailler le tissu en carré, puis pliez-le en deux afin d’obtenir une forme rectangulaire. Cousez les trois côtés du rectangle pour en faire une petite pochette que vous remplirez avec des graines de lin, de courge, ou de tournesol. Vous pouvez aussi utiliser du riz, du blé ou des noyaux de fruits comme garniture. Une fois le petit sac rempli, il vous reste à coudre le dernier côté. Pour utiliser cette bouillotte sèche, disposez-la quelques minutes dans le four ou dans le micro-ondes.

Le Kotatsu revisité

Le Kotatsu ou « chauffe-pieds » est une technique de chauffage traditionnelle japonaise. Il est composé d’une table basse entièrement recouverte (jusqu’au sol) d’une énorme couverture. En dessous, se trouve une source de chaleur. Les Japonais s’assoient souvent par terre ou s’allongent et glissent les jambes sous la table afin de profiter de la chaleur dégagée.

Sous sa version revisitée, le Kotatsu est conçu avec une table plus haute. Pour ce faire, il suffit d’accrocher un plaid en laine aux rebords de la table au moyen d’un velcro. Allumez une source de chaleur pendant une minute seulement et installez-vous confortablement. Le concept a également été appliqué sur un lit baldaquin. Un étudiant a mené cette expérience. Il a enregistré une différence de température de 6 °C entre l’intérieur et l’extérieur des couvertures.

L’isolation de chauffe-eau

Isoler son chauffe-eau permettrait une économie allant jusqu’à 200 € par an. Et pourtant, la méthode est bien simple. En effet, vous n’aurez besoin que d’une couverture de survie et d’un papier bulle. Pour la réalisation, disposez les matériaux en sandwich en insérant trois couches superposées de papier bulle entre deux couches de couverture. Servez-vous d’un scotch double-face pour maintenir la structure. Attention, veillez bien à avoir une face dorée (de la couverture) et une face argentée tournée vers l’extérieur. Le côté argenté est celui qui sera collé contre le ballon d’eau chaude.

À l’aide d’un fer à souder, trouez les bords (en haut et en bas) de la couverture désormais garnie de papier bulles. De manière alternée, insérez un fil entre les trous. Lorsque vous aurez installé la couverture autour du ballon, il vous suffira de l’ajuster en tirant sur les extrémités des fils. Sachez qu’il existe également des housses pratiquement prêtes à l’emploi pour isoler vos cumulus, votre ballon d’eau chaude et votre chauffe-eau.