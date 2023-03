InSinkErator : l’invention d’un robinet « chauffe-eau » instantané

L’eau chaude est généralement produite par un chauffe-eau électrique qui pompe de l’eau froide, puis la chauffe grâce à des éléments chauffants. Ce peut être aussi via un chauffe-eau au gaz, un chauffe-eau solaire, une chaudière ou encore un échangeur de chaleur. Cette eau chaude, nous en gaspillons de nombreux litres chaque année, en remplissant trop notre bouilloire, nos casseroles, etc. Et nous gaspillons également beaucoup d’eau froide, lorsque nous attendons que l’eau chauffe, pour nous laver les mains, pour obtenir de l’eau brûlante, pour laver les sols, etc. Que diriez-vous alors d’un robinet de cuisine qui produirait directement de l’eau bouillante, simplement en tournant la vanne ! Plus besoin de bouilloire pour le thé ou le café, les pâtes ou le sol… L’eau sort bouillante et vous économisez de l’eau et de l’électricité. Ce robinet existe et est l’invention de la marque américaine InSinkErator ! Présentation.

Comment fonctionne un robinet d’eau chaude instantané ?

Les robinets InSinkErator fonctionnent comme une douche électrique : ils utilisent l’eau de votre réseau qu’ils chauffent rapidement grâce à un élément électrique dissimulé sous l’évier. L’eau est stockée dans un réservoir hautement isolé et sort du robinet à une température comprise entre 95 et 99 °C. Rappelons que le point d’ébullition de l’eau est de 100 °C. Il est donc possible de l’utiliser pour un thé, un café lyophilisé, la vaisselle ou la cuisson des pâtes, du riz, etc. Bien entendu, ces robinets délivrent aussi de l’eau froide, le changement s’opère uniquement dans la température de l’eau chaude distribuée. Le filtre et le réservoir se logent confortablement sous le placard. Cela permet de réduire le chlore, le plomb, la turbidité ainsi que d’autres goûts et odeurs désagréables pour fournir de l’eau la plus pure possible.

Que dit la législation française à ce sujet ?

Rappelons qu’en France, la température de sortie de l’eau du robinet doit être située entre 55 °C et 60 °C pour limiter les bactéries. Avec 95 °C au minimum pour la sortie des robinets, les normes sont largement respectées. En France, le Code de la consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 – 4 et R.224-7 à R.224-12, fixe deux obligations : limiter la température au point de puisage à 50 °C et assurer une température de production et/ou de stockage supérieure ou égale à 65 °C. Les robinets d’eau chaude instantanés ne modifient pas le point de puisage, qui reste le même qu’avec votre chauffe-eau, et la température de sortie est bien supérieure à 65 °C.

Quelles mesures de sécurité prendre en installant ces robinets ?

Les robinets InSinkErator produisent donc de l’eau presque bouillante, il est évident que les risques de brûlures sont alors plus importants qu’avec une eau à 50 °C. Pour éviter à un enfant ou même à un adulte de se brûler par inattention, tous les robinets d’InSinkErator sont fournis avec un cran de sécurité solide intégré pour éviter que de l’eau quasi bouillante soit dispensé par accident. Le bouton doit simplement être pressé afin de tourner le levier, l’eau ne pourra sortir que si le bouton est relâché. Suffisamment simple pour être utilisé d’une seule main et pour remplir votre tasse, mais assez ingénieux pour rendre improbable tout accident avec de l’eau bouillante. La pression est également réduite lors de la distribution d’eau bouillante, afin de limiter les projections et éclaboussures.

Combien coûtent ces robinets ?

Certes, les robinets InSinkErator représentent un budget important (de 400 € à 1 000 €), et le filtre est à changer tous les 6 à 8 mois pour garantir une eau chaude saine. Cependant, comme tout investissement concernant les économies d’eau et d’énergie, il peut s’avérer rentable assez rapidement. Si vous utilisez beaucoup d’eau chaude pour la cuisson des pâtes, des légumes, votre bouilloire, vos œufs ou toute autre action, vous consommez chaque fois trop d’eau, et par conséquent, de l’électricité pour la chauffer inutilement. À plus ou moins long terme, les robinets d’eau chaude instantanés pourraient vraiment vous faire économiser de l’argent et vous éviter une surconsommation d’eau et d’électricité. Ce qui est également une bonne nouvelle pour la planète ! En savoir plus, rendez-vous sur Insinkerator.emerson.com.

