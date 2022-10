Bouilloire électrique, micro-ondes ou casserole, quel moyen consomme le moins d’électricité ?

Certains diront que nous n’avons pas inventé l’eau chaude, mais cela tombe plutôt bien, car nous n’aurions pas le toupet de le prétendre… Nous vous avons déjà expliqué qu’il fallait utiliser de l’eau froide pour cuisiner, se faire un thé ou un café ! Utiliser de l’eau froide pour un café, l’eau des pâtes ou le thé de 17 heures implique donc de la faire chauffer évidemment, voire de la faire bouillir… Et, qui dit eau à chauffer dit électricité à consommer. En ce moment, l’heure est aux économies d’énergie et vous allez pouvoir gagner quelques centimes en faisant chauffer votre eau. Non, cela ne vous permettra pas de vous garantir un voyage au soleil, mais un euro reste un euro et en ces temps difficiles, c’est quand même toujours bon à prendre, non ?

Un test grandeur nature réalisé par un journaliste

Une étude parue sur le site spécialisé Treehugger explique qu’une expérience a été réalisée par des tests avec une eau chauffée à 83 °C: un test avec une bouilloire électrique Black & Decker, une cuisinière électrique General Electric avec une casserole Circulon de 1,1 L et un four à micro-ondes de 900 W avec un plateau tournant; et voici les résultats !

Chauffer l’eau à la bouilloire électrique ?

Les bouilloires électriques sont de petits appareils très efficaces, qui permettent de chauffer l’eau, voire de cuire les œufs durs en quelques minutes… Dans les bouilloires électriques, l’eau est en contact direct avec l’élément chauffant et ces objets disposent d’un couvercle qui les rend hermétiques. Avec la bouilloire utilisée avait une puissance de 1 200 watts, et il fallait environ 125 secondes pour porter l’eau à ébullition, soit une consommation de 0.04 kilowattheure (kWh) d’électricité. Ce qui donne une énergie théorique nécessaire de 972 watts (qu’il faut diviser par la puissance utilisée) pour chauffer 350 ml d’eau à 83° C en 125 secondes… Le rendement global est donc de 81 %.

Chauffer l’eau à la casserole ?

La bonne vieille casserole et son couvercle vous feront-ils gagner quelques centimes sur votre facture ? Pas sûr, car avant de chauffer l’eau de la casserole, il faut chauffer la casserole elle-même pour qu’elle puisse transférer la chaleur à l’eau froide. Si par malheur, vous n’utilisez pas de couvercle, la déperdition de chaleur est encore plus conséquente… Dans le test réalisé par le journaliste, avec une plaque à 1 250 watts, il a fallu consommer 0.11 kWh d’électricité et attendre approximativement 318 secondes. Le rendement moyen de la cuisinière et sa casserole est donc de 30,5 % seulement pour la même quantité d’eau. L’utilisation de la bouilloire pour chauffer l’eau des pâtes que vous transvasez ensuite dans une casserole avec un fond d’eau déjà bouillant peut vous faire regagner quelques euros… Et, des pâtes, nous en consommons beaucoup chaque année. Ça marche aussi pour le riz, les patates à l’eau, la semoule et autres !

Chauffer l’eau au micro-ondes ?

Pour un micro-ondes de 900 watts, selon le journaliste, la consommation réelle tourne autour de 1 350 watts, les 900 watts correspondant plutôt à la puissance de l’émetteur de micro-ondes lui-même. Comme pour la casserole, il faut chauffer l’eau, mais également la tasse dans une certaine mesure. Le micro-ondes, pour parvenir au même résultat que la bouilloire ou la casserole, a mis 191 secondes et a consommé 0,07 kWh pour parvenir à l’ébullition de 350 ml d’eau froide. Le taux d’efficacité est alors de 47 %, ce qui est meilleur que la cuisinière, mais toujours moins bien que la bouilloire électrique. Vous l’aurez compris, la plus rapide, mais également la plus économique serait la bouilloire électrique… Bien entendu, si vous augmentez la puissance en watts de votre bouilloire électrique, vous augmenterez votre consommation !