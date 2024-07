Ne laissez pas le froid gâcher vos baignades, le chauffe-eau de piscine Intex est à moins 50 % !

Comme moi, vous vivez en Île-de-France, et vous n’en pouvez plus de subir les caprices de la météo… En général, au mois de juillet, il fait plutôt beau temps, on allume le barbecue, et on profite de la piscine. La piscine, parlons-en, elle nous attend depuis près d’un mois, avec son eau limpide qui nous nargue à chaque passage. Le problème étant qu’elle ne soit pas chauffée et que nous n’avions pas prévu d’installer un fjord dans notre jardin. L’eau est glacée, et il faut du cran pour s’y baigner. Nous envisageons sérieusement l’achat d’un petit chauffage destiné à notre petite piscine pour tenter d’en profiter un peu. Si vous êtes dans le même cas que moi, je vous ai trouvé une bonne affaire. En effet, le petit chauffage 3 kW pour piscine jusqu’à 12 m³ est, en ce moment, au prix de 49,90 €* au lieu de 99 € soit une réduction de 50 %, à saisir sans attendre. Découverte.

Le chauffage pour piscine Intex (jusqu’à 12 m³)

Ce chauffage fonctionne à l’électricité, et nécessitera donc une prise avec terre, proche de la piscine, pour le mettre en fonctionnement. Il est conçu pour se connecter à des tuyaux de 32 mm et est compatible avec les systèmes de stérilisation au sel, ce qui le rend très polyvalent. Pour garantir la sécurité, il dispose d’une double protection thermique : un thermostat réglé à 38 °C et un fusible à 70 °C. En cas d’inclinaison accidentelle, un coupe-circuit intégré interrompt immédiatement l’alimentation pour éviter tout risque. De plus, le chauffage est équipé d’un disjoncteur intégré directement sur la prise, offrant une couche supplémentaire de protection contre les surcharges électriques.

Comment installer ce chauffage de piscine électrique ?

L’installation se veut très simple, et ne nécessite aucune modification. Particulièrement recommandé pour les piscines de la marque Intex, mais adaptables à la plupart d’autres marques, il se branche sur la pompe (filtre). Sur l’arrivée du chauffage, il suffit de brancher la sortie d’eau de la pompe, lorsque l’eau est sale. Elle va ainsi passer dans le filtre, entrer, propre, dans le chauffage, puis ressortir, propre et réchauffée. Le chauffage est prévu pour un raccordement en 32 mm. Néanmoins, si votre pompe se présente en 38 mm, il existe des petits réducteurs permettant de connecter une arrivée d’eau plus grosse.

Un petit rappel de l’offre ?

Si vous aussi, vous cherchez à gagner quelques degrés dans votre piscine, je vous rappelle l’offre en cours sur Amazon. Le petit chauffage de 3 kW pour piscine allant jusqu’à 12 m³ est actuellement au prix de 49,90 €*, au lieu de 99 €, ce qui représente une réduction de 50 %. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle ! Vous ne ferez pas de votre piscine, un bassin à 30 ° C, mais quelques degrés supplémentaires seront bien appréciables, tant que le soleil aura décidé de se faire l plus discret possible. Et, vous ? Allez-vous profiter de cette offre exceptionnelle ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

