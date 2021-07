Des scientifiques chinois ont inventé des pâtes “programmables” qui changent de forme à la cuisson

Spaghettis, cannellonis, farfalle ou alphabet, vous connaissez tous ces pâtes et leurs formes. Et vous connaissez tous également l’espace qu’occupe un paquet de pâtes dans un placard… Lorsque l’on en consomme beaucoup, mieux vaut avoir de la place ! Pour tenter d’en gagner sans pour autant manger des lasagnes tous les jours, des scientifiques chinois ont eu une idée plutôt originale…

Créer des pâtes plates qui prendraient une autre forme, une fois plongées dans l’eau bouillante ! Une sorte de pasta origami qui devrait faire dresser les cheveux sur la tête des puristes… Mais ce sont des expériences scientifiques et on sait que, parfois, elles restent au stade d’expériences. Explications.

L’idée des scientifiques chinois

Ils sont chercheurs à l’Université Carnegie Mellon et au Zhejiang University City College, et ils imaginent des pâtes qui resteraient plates jusqu’à ce qu’elles atteignent une casserole d’eau bouillante ! En travaillant sur des principes semblables à ceux de l’origami mêlés à la robotique douce, ils créent des pâtes plates.

Enfin pas tout à fait, puisque le secret de ces pâtes nouvelle génération résiderait dans le pliage de la forme initiale. La profondeur ainsi que l’espacement des crêtes donneraient lieu à des formes de pâtes absolument inédites.

Et ce ne sont pas “que” des pâtes de laboratoire apparemment, puisque les scientifiques expliquent que leurs pâtes ont un goût fantastique… Elles sont également parfaites pour accrocher une sauce carbonara ou pour les pâtes au saumon ! On peut même retrouver les formes des fusillis semble-t-il.

Si l’idée est plutôt drôle, les scientifiques expliquent que leur but n’est pas vraiment de créer de nouvelles pâtes ! Mais plutôt de trouver un moyen de gagner de la place dans les paquets de nouilles. C’est sûr qu’un paquet de cannellonis prendrait beaucoup moins de place s’il était plat comme une limande. La science sert à tout et parfois à des expériences pour le moins bizarres non ?

Mais au fait, d’où viennent vraiment les pâtes ?

Si l’on vous pose cette question, il y a de fortes chances que vous répondiez qu’elles viennent d’Italie… Apparemment ce ne serait pas la bonne réponse, même si les Italiens sont les plus gros mangeurs de pâtes. Ils engloutiraient 25 kilos de pâtes par personne et par an, contre 8 petits kilos pour les Français.

Les premières pâtes européennes auraient été rapportées par Marco Polo, au XIIIème siècle, après un voyage en Chine ! Mais la fabrication de pâtes, ou plutôt de pâte à pâtes, remonterait, elle, au Néolithique ! Lorsque les hommes ont commencé à cultiver le blé, ils ont découvert la farine; ils y ajoutaient de l’eau et obtenaient une pâte qu’ils faisaient cuire sur une pierre chaude. En Chine, un pot de nouilles vieux de 4000 ans a été découvert en 2006… En Italie, elles apparaissent, selon un article du journal Ca m’intéresse, au XVIème siècle dans la région de Gênes et y prennent la forme que nous leur connaissons… Sauf si l’idée de ces chercheurs fait son chemin et que nous découvrons leurs formes à la cuisson… Une idée un peu saugrenue, mais finalement drôle qui n’empêchera probablement personne de manger des pâtes !