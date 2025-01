Tickets resto : la liste complète de ce que vous pourrez (et ne pourrez plus) acheter en 2025

Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, les règles concernant l’utilisation des tickets restaurant ont changé, et ce n’est pas une très bonne nouvelle ! En France, cinq millions de bénéficiaires les utilisent quotidiennement pour acheter des denrées alimentaires, selon le ministère de l’Économie. En 2025, et je vous en expliquerai les raisons dans la suite de cet article, il ne sera plus possible d’acheter certains aliments. Néanmoins, comme je vous l’expliquais dans cet article, il est probable que les grandes enseignes ne respectent pas encore cette nouvelle règle. Mais, que pourrez-vous donc payer en 2025 avec vos tickets restaurant ? Et, surtout, que ne pourrez-vous plus acheter ? Les règles changent et elles ne seront pas les bienvenues pour tous ! Décryptage.

Pourquoi l’utilisation des tickets restaurant change en 2025 ?

Ce n’est pas très simple de l’expliquer, mais je vais tout de même essayer de vous éclairer sur le sujet. Tout d’abord, les règles d’utilisation avaient été allégées en 2022, autorisant davantage d’achats alimentaires que l’année précédente. Cette loi avait ensuite été prolongée d’années en années, jusqu’au 31 décembre 2024. Si le budget 2025 avait été voté, elle aurait pu être de nouveau prolongée. Or, certains députés ont choisi de censurer le gouvernement en place, et par conséquent le budget 2025. Sans budget voté, et même avec une « loi spéciale » qui permet seulement à l’État de fonctionner, les différentes lois annuelles sont gelées. Il faudra donc attendre au minimum le vote d’un nouveau budget, si toutefois les partis politiques arrêtent de se chamailler, pour voir cette loi prolongée ou suspendue.

Que pourrez-vous acheter avec vos tickets restaurant en 2025 ?

Concrètement, et sans parler de manger au restaurant quotidiennement, les tickets restaurants ont été instaurés pour financer une partie de vos « déjeuners ». Bien entendu, le prix d’un ticket restaurant ne couvre généralement pas le prix d’un repas au restaurant, mais d’un snacking pris sur le pouce, ou d’un plat préparé réchauffé au micro-ondes. Depuis 2022, il était possible de payer toutes sortes de denrées à condition qu’elles soient alimentaires : viandes, desserts, pâtes, riz, œufs, etc. En 2025, la liste des aliments que vous pourrez payer est la suivante :

Eaux plates / Eaux gazeuses / Jus de fruits / Autres boissons non alcoolisées.

Produits frais : poisson transformé frais, tartes salées, quiches, pizzas, fruits et légumes, charcuterie, desserts laitiers, plats préparés, snacking, lait, salades composées, fromages, viandes préparées prêtes à cuire

Surgelé : poisson transformé (donc cuisinés, à la bordelaise par exemple), viande transformée (poêlée de pennes au poulet), boulangerie (pain uniquement), viandes préparées et prêtes à cuire.

Épicerie : conserves, plats préparés, poissons et viandes transformés, boulangerie (pain de mie, entre autres).

Vous n’avez pas trouvé certains aliments dans cette liste ? Eh bien, c’est peut-être normal, ils ne sont plus autorisés !

Quels sont les produits que vous ne pourrez plus acheter en 2025 ?

Vous aviez l’habitude de faire votre plein de riz, de pâtes, de crème fraîche, de lardons et d’œufs pour vos carbonaras du dimanche ? Ce ne sera plus possible, les aliments cités sont des produits « non transformés » et non consommables sans cuisson, et sont donc interdits. Et, ce même si vous êtes un adepte des œufs gobés crus ! Adieu aussi aux glaces et aux sorbets, aux poissons et aux viandes non transformées, et bien sûr, à l’ensemble des produits non alimentaires ! Et vous ? Que pensez-vous de ces « nouvelles règles » ? Allez-vous être concernés par ces restrictions ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .