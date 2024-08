Soda VS jus de fruits : quel est le plus sucré des deux ? La réponse pourrait bien vous surprendre !

Par manque de moyens, par flemme ou par négligence, nous pratiquons ce que l’on appelle la « malbouffe ». Des plats préparés, industriels, ou de la nourriture à bas prix, accompagnés de boissons sucrées, voici le combo parfait pour s’exposer à l’obésité. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’obésité est ainsi passée de 8,5 % des adultes en 1997 à 17 % en 2020, selon le site Améli.fr. Cette augmentation est encore plus marquée chez les jeunes, l’obésité, depuis 1997, a été multipliée par 4 chez les 18-24 ans, et par 3 chez les 25-34 ans. Je me suis intéressée aux boissons sucrées, et notamment aux sucres contenus dans les sodas et dans les jus de fruits. Quel est le plus sucré des deux ? Je vous explique tout immédiatement.

Jus de fruits et sodas : lequel est le plus sucré ?

Le jus de fruits, comme son nom l’indique, est un produit sucré avec le jus du fruit et, étrangement, il peut contenir plus de sucre qu’un soda. Par exemple, un verre de soda contient environ 11 g de sucre quand un verre de jus de raisin affiche 16 g de sucre. Nous pourrions donc nous dire que le soda est moins sucré que le jus de fruits ? Erreur, bien entendu, car le sucre du soda est ce que l’on appelle « un sucre ajouté » lors de la fabrication dudit soda. Le jus de fruits, lui, plus sucré, contient le sucre naturel du fruit, et généralement aucun sucre ajouté. Exception faite de certains nectars enrichis en sucre, mais ils sont assez rares. Le jus de fruits est donc plus sucré que le soda, mais ses sucres sont meilleurs pour la santé.

Quelques exemples concrets…

Le soda, boisson très prisée des enfants, mais également de certains adultes, se compose généralement d’eau, de sucre, d’antioxydants, d’acidifiants et d’extraits de plantes. Dans les boissons « sans sucre », ce dernier est remplacé par des édulcorants. Par exemple, un verre de Coca-Cola contient 39 g de sucre, ou 41 g pour son « cousin » le Pepsi ! En matière de sodas fruités, le Fanta Orange affiche 38 g de sucre (355 ml), comme le Sprite. Champion du sucre : le 7-Up avec 45 g par canette ! Quant aux sodas sans sucres, il est remplacé par des édulcorants, et restent des boissons plutôt chimiques dont il ne faut pas abuser. Vous connaissez le slogan « Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts », il est aussi valable pour les sodas. Passons maintenant au décorticage des jus de fruits. Je reviendrai sur les différents types de jus de fruits, mais sachez que le taux de sucre est bien inférieur que sur les sodas. Par exemple, un verre de jus d’orange ou de pomme contient 9 g de sucre, le jus de tomate affiche 3 g. Le plus sucré des jus de fruits étant le raisin avec 16 g par verre, mais il n’est pas le préféré des Français.

Quels sont les différents jus de fruits ?

Les données précisées ci-dessus s’entendent pour le type appelée « pur jus de fruits », le seul qui ne subisse quasiment aucune transformation entre le fruit et le jus. Ce jus de fruits est le plus naturel, il provient de fruits pressés et mis en bouteille après la pasteurisation. Nous trouvons ensuite le « jus de fruits à base de concentré ». Celui-ci est également issu du pressage des fruits, mais le jus obtenu passe par un processus de concentration par évaporation d’eau afin de faciliter son conditionnement et son transport.

L’eau extraite de ce procédé est remise en bouteille ou en brique puis pasteurisée avant commercialisation. Vous l’aurez compris, préférez le jus de fruits au soda, moins sucré. Néanmoins, comme tout aliment, consommer le soda avec modération peut faire partie des petits plaisirs à s’accorder. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serons ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .