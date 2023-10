Le froid s’installe désormais sur la France et les travaux au jardin vont se mettre en sommeil jusqu’au printemps. L’automne et l’hiver sont les saisons propices à la rénovation de l’intérieur de nos habitations. En matière de rénovation, la tendance est aux matériaux polyvalents qui vont « décorer » et par ailleurs « isoler » au mieux vos pièces. En effet, les augmentations successives de l’électricité et du gaz nous font prendre les devants pour tenter de minimiser l’explosion de nos factures. Parmi les matériaux peu connus, mais rudement efficaces, il existe un papier peint thermique, à peindre, qui va révolutionner la rénovation de vos intérieurs. Thermowall, leader dans ce domaine, propose une solution ingénieuse pour garder la chaleur sans dépenser une fortune. Découverte.

Le papier peint thermique Thermowall, qu’est-ce que c’est ?

Le revêtement mural isolant Thermowall n’est pas une invention récente. Cependant, il se présente comme une solution innovante pour résoudre les problèmes d’isolation des murs intérieurs. Le principal avantage de ce papier peint est de pouvoir isoler les murs, par l’intérieur, sans nécessiter de gros travaux de rénovation. Ce n’est évidemment pas aussi efficace qu’une isolation réalisée par un professionnel, mais le coût est aussi plus abordable et permet de minimiser les déperditions de chaleur par les murs. Le papier peint Thermowall est conseillé pour les pièces sèches comme les chambres, les salons, les salles à manger, etc. Fabriqué en Allemagne, le papier peint thermique en nid d’abeille 3D garantit une efficacité thermique optimale, réduisant la perte de température jusqu’à 18 % en fonction du matériau de construction, des conditions climatiques extérieures, etc.

Comment poser le papier peint thermique ?

Le papier peint Thermowall a l’avantage de se poser exactement comme du papier peint classique. Il se classe dans la catégorie des papiers peints intissés et s’installe donc avec la colle adéquate, à condition qu’elle soit adaptée aux cloisons. D’une texture à peine plus épaisse qu’un papier peint classique, il s’applique aisément sans risque de déchirement. Le Thermowall se distingue par son système alvéolé en 3D sur la face inférieure du rouleau, conférant d’excellentes propriétés isolantes. Cette structure, invisible une fois posée, offre une isolation performante sans compromettre l’esthétique. De plus, il permet de cacher les défauts d’un mur sans recourir à un enduit de lissage.

Comment recouvrir le papier peint thermique ?

Le revêtement présente une face lisse sur le recto, permettant une personnalisation facile avec de la peinture ou du papier peint classique pour s’adapter à votre style de décoration. De plus, il peut dissimuler les imperfections légères des murs, évitant ainsi le recours à un enduit de lissage. Ce papier peint remplace de manière plus écologique les anciennes toiles de fibre de verre à peindre, que nous avons tous connues, ou presque, dans les anciennes maisons. Dans l’absolu, l’idéal serait de le recouvrir avec une peinture thermique, elle aussi, afin d’optimiser parfaitement l’isolation de vos murs.

Dans une maison ou un appartement, les murs représentent environ 20 % des déperditions de chaleur, selon Effy. Et de manière générale, ce sont eux qui sont, dans une maison, les plus mal lotis en matière d’isolation. Ils sont généralement isolés avec une simple plaque de placoplâtre de type BA 13, mais il est possible d’améliorer leur isolation grâce à ces matériaux innovants. Que pensez-vous de cette astuce d’isolation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

