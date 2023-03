Lors de l’hiver qui vient de se terminer, vous avez respecté la règle des 19 °C préconisée par les autorités, pour éviter les éventuelles coupures. Elles n’ont finalement pas eu lieu, mais vous aurez fait quelques économies. Un degré de moins, c’est environ 7 % d’économies sur la facture. En attendant, vous avez peut-être eu un peu froid, voire très froid et fait le plein de pulls, plaids, et chaussettes en grosse laine !

Pour ne pas revivre cette situation l’hiver prochain, et puisque le printemps revient, vous allez peut-être envisager de revoir votre isolation. Outre le changement de fenêtre, qui est le meilleur rempart contre le froid, l’isolation des murs et des plafonds par l’intérieur pourra vous faire gagner encore quelques euros, l’année prochaine. Il semble illusoire de penser que les prix vont baisser. Il vaut mieux donc prévenir que guérir ! Cependant, comment isoler vos murs ou vos plafonds par l’intérieur ? Ainsi, on va tout vous expliquer !

Le « syndrome du mur froid », qu’est-ce que c’est ?

Vous avez respecté les 19 °C préconisés, pourtant vous avez l’impression d’être au pôle Nord, quand vous posez sur le canapé. Ce phénomène peut s’expliquer si vos murs sont ce que l’on appelle des « murs froids », souvent mal isolés. Augmenter la température de votre thermostat n’y fera pas grand-chose, mis à part d’entraîner une surconsommation.

Sachez, par exemple, que si vous chauffez à 19 °C, mais que la température de vos murs est à 14 °C, la température ressentie à l’intérieur de la pièce sera seulement de 17 °C. Si la température de vos murs est inférieure de 3 °C par rapport à votre thermostat, vous ressentez la sensation de froid. Concrètement, il faudrait donc chauffer à 22 ou 23° C pour ressentir les 19° C souhaités. En isolant vos murs par l’intérieur, vous diminuerez incontestablement l’écart de température et gagnerez en confort et en coût de chauffage.

Quelles sont les solutions pour isoler vos murs par l’intérieur ?

La première des solutions consiste à doubler vos murs intérieurs à l’aide de BA13. Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter une couche de laine de coton ou de laine de roche en créant un interstice suffisant entre le mur et le placo. Les panneaux de placoplâtre peuvent être collés ou vissés sur des tasseaux (ossature bois) ou encore sur des rails métalliques. Simple à poser, ces panneaux vous permettront ensuite d’obtenir un mur parfaitement lisse pour le revêtement décoratif. Son seul défaut sera de vous faire perdre quelques centimètres carrés de surface habitable. Si vous vous sentez capable de maçonner, vous pouvez aussi réaliser une contre cloison, avec des plaques de plâtre ou des briquettes.

Ce type d’isolation est recommandé pour les murs poreux ou plus humides. Rien ne vous empêchera ensuite de réaliser une seconde couche avec du BA13. Il existe désormais certaines peintures aux pouvoirs isolants qui coûtent plus cher à l’achat, mais qui évitent de trop gros travaux. Il est également possible d’ajouter un enduit, du plâtre ou encore des panneaux de bois, pour limiter les déperditions de chaleur. Il existe d’autres méthodes pour isoler vos murs intérieurs tels que les panneaux de liège à fixer ou des matériaux isolants vendus prêts à poser. L’important étant de prendre conscience que de l’isolation des murs dépendra votre future température intérieure.

Quels sont les avantages de l’isolation par l’intérieur ?

Outre le fait que cela vous procure une température plus confortable et un écart moins grand avec votre thermostat, isoler par l’intérieur est aussi plus simple à réaliser et souvent moins coûteux. De plus, cela va renforcer votre isolation phonique vis-à-vis des bruits provenant de l’extérieur et contribuer à votre confort acoustique. En cas de rénovation, cela vous offre l’opportunité de recréer des murs lisses et prêts à accueillir votre nouvelle décoration. Dans certaines maisons plutôt anciennes, les murs sont si abîmés que l’isolation intérieure procure la possibilité de se mettre au chaud et de remettre à neuf ses vieux murs !