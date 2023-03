Biosys : l’invention d’un bloc de chanvre isolant qui s’emboîte comme un LEGO

Le secteur de la construction est en pleine mutation et s’ouvre de plus en plus aux matériaux biosourcés pour remplacer le béton ou le ciment. Construire en biosourcé revient à utiliser des matériaux issus de sources renouvelables et naturelles pour la construction de bâtiments. Ces matériaux peuvent être d’origine animale, végétale ou minérale, mais leur point commun est qu’ils sont produits à partir de ressources renouvelables et/ou recyclables. Cela les rend plus durables et plus respectueux de l’environnement que les matériaux traditionnels. Chez Biosys, c’est le chanvre qui a été choisi pour base d’un matériau biosourcé pour en faire des blocs qui s’empilent comme des LEGO. Découverte.

Le système Biosys, qu’est-ce que c’est ?

Biosys présente la solution BCE qui se veut le « premier système constructif biosourcé au service de la construction et de l’usager ». La solution proposée est brevetée et se traduit par des blocs en béton de chanvre qui s’empilent les uns sur les autres, par emboîtement à sec. Le système constructif est multifonction et apporte une alternative écologique dans le domaine de la construction.

Parfaitement adapté aux professionnels de la construction, ils s’utilisent facilement et apporteront un maximum de confort à ceux qui les choisissent. En effet, les blocs Biosys s’associent à une structure porteuse en béton armé, coulée dans des blocs spécifiques. Biosys permet de réaliser des murs de façade et, par ailleurs, des bâtiments de type maison individuelle. Ce système convient aussi à de petits bâtiments destinés à des entreprises tertiaires constituées d’un étage au maximum et d’une toiture légère. La solution Biosys procure tous les avantages du chanvre en un seul matériau, notamment une isolation optimale.

Le chanvre, une matière de plus en plus prisée

La France est le premier producteur de chanvre en Europe et s’il est si prisé, c’est tout simplement parce qu’il se cultive aisément. Il ne nécessite aucun traitement phytosanitaire, possède un cycle de production très court et ne nécessite aucune irrigation. Pour fabriquer les blocs en béton de chanvre, Biosys utilise la chènevotte, à savoir le cœur ligneux de la tige de chanvre. Elle est parfois utilisée comme matériau de construction naturel, en particulier en France et dans d’autres parties de l’Europe, en raison de ses propriétés isolantes et de sa durabilité. La chènevotte peut être mélangée à de la chaux ou à d’autres liants pour créer un matériau d’isolation léger et respirant, résistant au feu et aux parasites.

Quels sont les avantages de la solution Biosys ?

Le chanvre est très utilisé en construction, car il offre de nombreux avantages à ceux qui le choisissent. Naturellement isolant, il apporte une parfaite isolation phonique et thermique, en isolant la maison du froid et des bruits extérieurs. Le chanvre est aussi capable d’absorber et de libérer de l’humidité. Ce qui contribue à réguler l’humidité dans l’air et à prévenir la formation de moisissures et de champignons. Puisqu’il est naturel et biosourcé, cultivé sans pesticides ni herbicides, il s’avère une parfaite alternative écologique, en remplaçant les traditionnels matériaux polluants.

Cette matière naturelle est également robuste et résistante, assurant une durabilité des bâtiments supérieure aux matériaux classiques, sans nécessiter d’entretien ni de réparation. La solution Biosys propose des blocs de chanvre, mais ce matériau peut aussi être utilisé sous forme de panneaux isolants, de briques de chanvre ou encore d’enduits pour les murs. En savoir plus ? Rendez-vous sur Solution-biosys.fr.