Ekolution : l’invention d’un panneau isolant en fibre de chanvre, premier matériau positif en carbone

La révolution énergétique est en marche et nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir équiper nos maisons de matériaux respectueux de l’environnement. C’est le cas avec les panneaux solaires photovoltaïques, avec les systèmes de récupération d’eaux ou encore avec une isolation plus durable et moins polluante que celle habituellement utilisée. Justement, l’entreprise Suédoise Ekolution mise l’avenir de la construction verte sur un nouveau matériau conçu à base de chanvre. Ce matériau d’isolation naturel et climato-intelligent fixe le CO₂. Désormais certifiée, cette isolation en fibre de chanvre est même négative en CO₂, une idée économique et écologique. Découverte.

Un matériau positif en carbone conçu pour l’avenir

Un matériau neutre en carbone ne contribue pas à l’augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cela se fait en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Mais, aussi, en compensant les émissions restantes par des activités qui absorbent ces gaz comme la reforestation, la capture et le stockage du carbone ou l’utilisation d’énergies renouvelables. Le matériau suédois en chanvre se veut « positif en carbone », il absorbe donc plus de gaz effet de serre qu’il n’en rejette dans l’atmosphère.

Ekolution, qu’est-ce que c’est ?

L’isolation en fibre de chanvre conçue par l’entreprise suédoise est la première à recevoir le label EPD (Environmental Product Declaration). Ce dernier est fondé sur des normes internationales telles que l’ISO 14025 et l’EN 15804. La laine de chanvre inventée par Ekolution est la première à avoir un résultat négatif en CO₂, sur un cycle de 150 jours, de la semence de la plante jusqu’à la pose du matériau fini. Et ceci, avec un taux de −44 kg GWP par mètre cube, soit la mesure de l’impact potentiel de différents gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique, comparé à celui du dioxyde de carbone (CO2). Elle affiche également −230 000 kg de CO₂ liés dans tous les projets initiés avec ce matériau.

L’isolation grâce au chanvre, qu’est-ce que c’est exactement ?

Isoler avec du chanvre, c’est choisir la fibre de chanvre, un matériau naturel facile à cultiver et peu exigeant en termes d’engrais et de pesticides. Une culture annuelle qui est évidemment renouvelable. On utilise souvent le chanvre pour isoler les toits, les murs et les planchers. Cette isolation se présente sous plusieurs formes : panneaux rigides, flocons pulvérisés et, notamment, la méthode Ekolution qui affiche un résultat négatif en CO₂. Le chanvre est un matériau respirant qui garantit une libre circulation de l’air et évite l’humidité.

Les avantages du chanvre résident par ailleurs dans le fait qu’il est résistant au feu, aux nuisibles ainsi qu’aux moisissures. Fréquemment privilégié dans les constructions de maisons passives ou dans l’autoconstruction, il s’impose progressivement comme la meilleure alternative écologique à la laine de verre ou de roche. Les seuls reproches que l’on pourrait faire à l’isolation en chanvre seraient d’être un peu plus coûteuse et plus difficile à installer, mais sa durabilité fait que l’investissement est assez rapidement rentable. Pour en savoir plus sur la solution suédoise, rendez-vous sur le site Ekolution.se.