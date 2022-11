The One Blanket : l’invention d’une couverture thermorégulatrice innovante et respirante

Pour bien dormir, avoir un matelas confortable et de bons oreillers ne suffisent pas. Que ce soit pendant la saison chaude ou quand il fait un peu plus froid, il est important d’avoir la couverture adéquate pour passer une nuit sereine et reposante. La couverture The One Blanket a été fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure par des artisans expérimentés et talentueux. Elle offre douceur et confort, et est idéale pour la recherche du sommeil profond, promettent les inventeurs sur la page Kickstarter du projet. Le financement participatif a d’ailleurs très bien commencé. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le projet a déjà récolté près de 115 000 euros sur les 15 000 demandés, un beau succès en perspective.

Une couverture passe-partout

Lorsqu’il fait chaud en été, il est parfois difficile de trouver la couverture idéale qui peut assurer le confort sans toutefois rajouter encore plus de chaleur. Grâce à son tissu 100 % coton gaufré et ouvert, la couverture The One Blanket de Casamera est thermorégulatrice et permet à la peau de respirer. Elle est ainsi idéale pour vous garder au frais même en période de forte chaleur. D’un autre côté, son aspect doux et pelucheux assure un confort maximal et vous garde au chaud lorsqu’il fait un peu froid. Plutôt légère, elle peut aussi remplacer le jeté de canapé ou encore se substituer au sac de couchage grâce à ses larges dimensions (180 cm x 230 cm). « Soyons honnêtes. Il est impossible de s’endormir sans une couverture confortable… ou du moins impossible de dormir avec un minimum de décence. Pendant les mois chauds de l’été, cela devient un sérieux problème, car la dernière chose que vous souhaitez est d’accumuler encore plus de chaleur. La couverture One Blanket de Casamera est conçue différemment. Conçue à partir d’un tissu gaufré ouvert, elle permet à votre peau de s’aérer pour que vous puissiez assister à un film entier sans ressentir la moindre gêne », explique Casamera.

Des pantoufles assorties

Pour ceux qui aiment assortir les accessoires et les couleurs, il est possible d’acheter des pantoufles conçues avec la même matière douce et respirante que la couverture The One. Très confortables, elles sont douillettes et pourvues de semelles en daim qui vous donneront l’impression de rebondir à chaque pas. Les pantoufles sont standards et disponibles en pointures 36 à 49 (taille S à XL).

Un produit qui respecte l’environnement

L’entreprise Casamera s’est engagée à créer des produits qui respectent l’environnement. Par conséquent, The One a été fabriquée avec des matériaux de haute qualité, faits pour durer dans le temps. D’autre part, afin de compenser à 100 % l’empreinte carbone liée à la fabrication, à l’expédition et au transport de ses produits, l’entreprise plante régulièrement des arbres. Les processus de fabrication sont également effectués en tenant compte de l’écologie et de la durabilité. Cela va de la gestion des eaux usées à l’emballage des produits à livrer.

Pour ce qui est du prix, la couverture The One Blanket est vendue à 95 dollars (environ 95 euros) et les pantoufles à 30 dollars (30 euros). L’ensemble est proposé sur Kickstarter à un prix de 120 dollars (120 euros) et il est même possible de bénéficier d’une réduction supplémentaire si l’on achète plusieurs articles. Plus d’informations : casamera.com