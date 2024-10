La couverture lestée fonctionne-t-elle réellement contre les insomnies ?

Dans le JT de France 2 du samedi 28 septembre, Jimmy Mohamed, médecin généraliste et chroniqueur, prodigue des conseils pour mieux dormir. Parmi ces derniers, la couverture lestée a retenu mon attention, car je l’avais testée il y a quelques années, et j’en étais plutôt satisfaite. Une couverture lestée est une couette très lourde, qui possède des vertus étonnantes, et qui même préconisée dans l’apaisement des troubles autistiques. Les troubles du sommeil, et notamment l’insomnie chronique, toucheraient un peu moins de 20 % de la population, selon Santé Publique France. La couverture lestée pourrait vous aider à faciliter votre endormissement, et à rendre vos nuits plus sereines. Mais, qu’est-ce qu’une couverture lestée ? Et, comment peut-elle agir sur notre sommeil ? Je vous explique tout immédiatement.

Une couverture lestée, qu’est-ce que c’est ?

Cette couette particulière que l’on appelle aussi couverture ou couette pondérée est en réalité une couverture très lourde. À l’intérieur, elle est constituée de microbilles de verres ou d’acier, enveloppées dans un tissu comme une couverture classique. Les matériaux à l’intérieur peuvent aussi être des graines (lin) ou du sable. Très lourde, elle permet de s’endormir plus rapidement, en formant une espèce de cocon rappelant à notre inconscient, le souvenir des langes ou des berceaux. Elle est utilisée dans une thérapie appelée stimulation par pression profonde. En d’autres termes, lorsque la couverture lestée se trouve sur vous, vous éprouvez un sentiment de sécurité, gesticulerez moins pendant la nuit, et par conséquent, améliorerez votre sommeil.

La thérapie par pression profonde, qu’est-ce que c’est ?

Cette thérapie est utilisée dans divers domaines, mais essentiellement pour des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de troubles sensoriels ou de TDAH, car elles peuvent aider à réguler les sensations et favoriser un sentiment de sécurité. Quant à la thérapie en elle-même, elle consiste à s’aider de la couverture lestée pour exercer de légères pressions sur la totalité du corps. Ce sont, en réalité, de minuscules massages apportant un sentiment de détente immédiate, une diminution du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Et, ce n’est pas tout ! Selon le Dr. Senn, interrogé par le journal Elle, « les niveaux de mélatonine (hormone du sommeil), de sérotonine (hormone du bonheur) et de dopamine (hormone du plaisir) augmentent. La production de cortisol (hormone du stress), quant à elle, diminue ».

Comment choisir la couverture lestée adéquate ?

Attention, une couverture lestée, sans mauvais jeu de mots, ne se choisit pas, à la légère ! Et, à moins que votre poids et celui de votre conjoint soient similaires, une couverture lestée est personnelle, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, le poids de votre couverture lestée, va dépendre de votre masse corporelle. Ainsi, une personne de 100 kilos devra choisir une couverture plus lourde qu’une personne de 60 kilos. Dans le cas d’une couverture trop lourde pour votre poids, vous risquez l’effet inverse et des nuits détestables. Et, si celle-ci s’avère trop légère, alors vous n’obtiendrez pas les effets bénéfiques de cette couverture.

Pour résumer, la couverture doit approximativement peser 10 % de votre poids. Ainsi, pour une personne de 70 à 79 kilos, la couverture devra peser 7 kilos, et pour 100 kilos de poids, celle-ci sera de 10 kilos. Et, vous ? Avez-déjà adopté la couverture lestée ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

