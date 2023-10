Helight Sleep, l’invention québécoise qui promet un meilleur sommeil et un endormissement plus rapide

Selon l’Inserm, 37 % des Français souffriraient régulièrement de troubles du sommeil ou de l’éveil. Parmi ces troubles, nous retrouvons les insomnies, les réveils nocturnes, parfois accompagnés de cauchemars, et les difficultés d’endormissement. Ces dernières sont pénibles à vivre et provoquent un sommeil agité, qui n’est pas suffisamment réparateur. Résultat : nous nous réveillons fatigués. Le saviez-vous qu’il existait un petit accessoire qui connaît un succès fulgurant depuis son invention ? Son nom : Helight Sleep, un appareil qui diffuse de la lumière rouge pendant le temps d’endormissement. Mais comment ça marche ? Combien cela coûte-t-il ? Et quels sont les bienfaits de l’Helight Sleep ? Décryptage.

Que peut vous apporter l’Helight Sleep au niveau de votre sommeil ?

L’arrivée de l’automne, puis celle de l’hiver ne sont pas des périodes très favorables à un endormissement facile. Le temps maussade et le manque de lumière naturelle font que nous éprouvons plus de difficultés à nous endormir en cette période. Helight Sleep, c’est un petit dispositif inventé au Canada, mais breveté en France, qui facilite l’endormissement et apporte une meilleure qualité de sommeil. De plus, il diminue le stress que l’on peut ressentir au réveil et optimise notre énergie matinale. Ce petit appareil nomade peut vous suivre partout, même en voyage, toutes ces fois où vous ne dormez pas dans votre lit, un autre facteur favorisant les difficultés d’endormissement.

Quelle technologie se cache dans l’Helight Sleep ?

Helight Sleep est un diffuseur de lumière rouge calibrée. Il va donc diffuser une lumière rouge de 630 nm, naturellement présente lors d’un coucher de soleil, pendant 28 min. La lumière rouge est connue pour faciliter un endormissement rapide et efficace. De plus, elle offre l’avantage de stimuler le cerveau en influençant des récepteurs spécifiques responsables de la vigilance et de la concentration. L’appareil d’aide au sommeil utilise une lumière rouge soigneusement ajustée à cette fin. De plus, cette lueur va aussi permettre de réduire les effets néfastes de l’exposition à la lumière bleue, diffusée par les écrans que l’on consulte ou regarde avant de s’endormir. Ce qui est, au passage, une très mauvaise idée selon l’Institut Sommeil et Vigilance.

Comment fonctionne l’Helight Sleep ?

Les inventeurs de l’Helight Sleep sont partis d’études scientifiques qui faisaient le même constat : les troubles du sommeil sont très fréquents. Ils entraînent de la fatigue à cause du décalage de l’horloge biologique et jouent sur notre capacité à nous concentrer. De plus, les surexpositions à la lumière bleue sont un facteur supplémentaire de difficultés d’endormissement. Concrètement, ce petit appareil peut vous éviter d’ingurgiter des somnifères pour mieux dormir, en vous proposant un rythme d’endormissement à réaliser chaque soir. En réalité, Helight Sleep reproduit le cycle du coucher de soleil par la lumière rouge qu’il émet dans votre chambre. C’est une solution d’endormissement naturelle, sans aucun effet secondaire et facile à utiliser.

Pour profiter pleinement de ses avantages au quotidien, commencez par éteindre toutes les sources de lumière dans votre chambre, y compris les éclairages, les écrans et les veilleuses. Ensuite, placez le système Helight Sleep où vous le souhaitez dans la pièce, de manière qu’il illumine le plafond. Appuyez sur le bouton, puis fermez les yeux. La lumière rouge s’atténuera progressivement au bout de 14 min et s’éteindra complètement après 28 min. Vous pouvez donc vous coucher et fermer les yeux, sans avoir besoin de fixer la lumière rouge pour qu’elle soit efficace. Votre appareil s’éteindra automatiquement, ne nécessitant aucune action de votre part. Helight est désormais disponible pour les enfants, son nom : Helight Kidzzz. Il reprend les mêmes caractéristiques et la même technologie brevetée qu’Helight classique, mais possède un design plus ludique, qui aidera les enfants à créer un rituel d’endormissement. En savoir plus ? Rendez-vous sur helight.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

